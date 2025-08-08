Ξεκόλλησαν τα πλοία από τα λιμάνια – Σταδιακή άρση του απαγορευτικού λόγω ανέμων

Τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων που είχαν μείνει δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω των θυελλωδών ανέμων άρχισαν να εκτελούνται σταδιακά.

Ήδη από τον Πειραιά έχουν ξεκινήσει κάποιες αναχωρήσεις πλοίων, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κι άλλα δρομολόγια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα πλοία από Ραφήνα προς Άνδρο θα αναχωρήσουν μετά τη 1 τα ξημερώματα, ενώ κανονικά θα γίνουν οι πρωινές αναχωρήσεις από το Λαύριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, γενική άρση του απαγορευτικού δεν έχει ανακοινωθεί και οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα γραφεία των ακτοπλοϊκών για να επιβεβαιώσουν τα δρομολόγια.

Το απαγορευτικό απόπλου ισχύει από το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στις θαλάσσιες περιοχές, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.