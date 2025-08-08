Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ξεκόλλησαν τα πλοία από τα λιμάνια – Σταδιακή άρση του απαγορευτικού λόγω ανέμων

Μετά την ταλαιπωρία της ημέρας, κάποια πλοία αναχωρούν ξανά από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Τι ισχύει για τα επόμενα ταξίδια
Πλοίο στον Πειραιά
Φωτογραφ'ια αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων που είχαν μείνει δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω των θυελλωδών ανέμων άρχισαν να εκτελούνται σταδιακά.

Ήδη από τον Πειραιά έχουν ξεκινήσει κάποιες αναχωρήσεις πλοίων, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κι άλλα δρομολόγια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα πλοία από Ραφήνα προς Άνδρο θα αναχωρήσουν μετά τη 1 τα ξημερώματα, ενώ κανονικά θα γίνουν οι πρωινές αναχωρήσεις από το Λαύριο.

Ωστόσο, γενική άρση του απαγορευτικού δεν έχει ανακοινωθεί και οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα γραφεία των ακτοπλοϊκών για να επιβεβαιώσουν τα δρομολόγια.

Το απαγορευτικό απόπλου ισχύει από το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στις θαλάσσιες περιοχές, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo