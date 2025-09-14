Ξεχύθηκαν στις παραλίες οι Αθηναίοι: Πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη και μετά πάλι καλοκαιρινό σκηνικό

Με θερμοκρασία που θυμίζει Αύγουστο, οι Αθηναίοι και σήμερα (14.09.2025) γέμισαν τις παραλίες των νοτίων και ανατολικών προαστίων, ώστε να απολαύσουν τα τελευταία μπάνια τους στη θάλασσα.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής η κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη κοντά στις παραλίες της Γλυφάδας, της Βούλας, της Βουλιαγμένης, της Βάρκιζας και της Αγίας Μαρίνας, με την κυκλοφορία να ομαλοποιείται μετά τα Καλύβια και το Λαγονήσι. Όπως φαίνεται πολλοί ήταν αυτοί που επέλεξαν και σήμερα λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς στη θάλασσα.

Παρόμοια εικόνα και στο βορειοανατολικό κομμάτι του νομού, όπως στο Πόρτο Ράφτη.

Είναι ενδεικτικό ότι το Σάββατο καταγράφηκαν έως και 36άρια. Συγκεκριμένα, στην Πλώρα και το Πετροκεφάλι Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 35,9 βαθμούς, στα Προσφυγικά της Πάτρας τους 35,7, στη Σπάρτη τους 35,6 και στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας τους 35,6.

Μέχρι τις 12:50 της Κυριακής η θερμοκρασία στη Σκάλα Μεσσηνίας είχε ξεπεράσει τους 35,2 βαθμοόυς, στο Κρανίδι τους 33,1 και στη Σπάρτη τους 33, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές (Λίνδο, Μυστρά, Ωλένη Ηλείας, Γόρτυνα Ηρακλείου κ.ά.) καταγράφονταν τιμές άνω των 32 βαθμών.

«Συνεχίζεται το καλοκαιρινό μοτίβο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στο Orange Press Agency υποστήριξε ότι το καλοκαιρινό μοτίβο συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες.

«Οι θερμοκρασίες μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνουν υψηλότερες των κανονικών, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Την Τρίτη περιμένουμε μια σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων που θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία. Όμως και αυτό θα είναι παροδικό γιατί από την Τετάρτη και μετά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και θα ξεκινήσει μια άνοδος της θερμοκρασίας. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαιρινό μοτίβο στις περισσότερες περιοχές της χώρας συνεχίζεται για αρκετές ημέρες ακόμα» σημείωσε χαρακτηριστικά.