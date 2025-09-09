Ξηρασία «γονατίζει» όλη η χώρα: Σε Λέσβο, Πελοπόννησο, Μακεδονία και Κρήτη τα μεγαλύτερα προβλήματα – Δείτε χάρτη

Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα το Meteo για τα επίπεδα ξηρασίας στη χώρα μας. Στο νέο χάρτη απεικονίζονται οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Στη πιο δύσκολη θέση βρίσκεται μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της ανατολικής Μακεδονίας και η Λέσβος. Και οι 4 περιοχές πλήττονται είτε από ακραία είτε από έντονη ξηρασία, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε γενικές γραμμές, όλη η χώρα είναι σε συνθήκες ξηρασίας, με εξαιρέσεις μικρό τμήμα της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας.

Η Αττική βρίσκεται επίσης σε δύσκολη θέση, καθώς ο νομός βρίσκεται σε ήπια, έντονα ή σημαντικά επίπεδα ξηρασίας.

Δείτε τον χάρτη του Meteo:

Άλλες περιοχές που πλήττονται είναι τα νησιά του Ιονίου και η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.