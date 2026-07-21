Κτηματολόγιο: Στο 99% η κάλυψη – Το στοίχημα της ολοκλήρωσης και οι «αρρυθμίες» δεκαετιών

Σε μια κομβική φάση για την πλήρη χαρτογράφηση της ελληνικής επικράτειας εισέρχεται το Εθνικό Κτηματολόγιο, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, να ανακοινώνει ότι η κτηματογράφηση έχει πλέον αγγίξει το 99%.

Παρά την εντυπωσιακή αυτή πρόοδο, ο δρόμος προς την οριστική διευθέτηση των ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων παραμένει στρωμένος με γραφειοκρατικά «αγκάθια» και ιστορικές παθογένειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Παπαστεργίου δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το «μεγάλο βήμα» που έχει συντελεστεί, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων στη χώρα διαθέτει πλέον τον Μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Ωστόσο, αναγνώρισε πως η ποσοτική αυτή πρόοδος δεν συνεπάγεται την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων. «Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις περίπου 200.000 εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές.

Η μείωση των καθυστερήσεων και η «μετάβαση στο σύννεφο»

Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποδίδεται, σύμφωνα με τον Υπουργό, στην αποσυμφόρηση κρίσιμων κτηματολογικών γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, όπου οι καθυστερήσεις ήταν επί σειρά ετών το κύριο χαρακτηριστικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ολοκλήρωση της μετάβασης των συστημάτων στο Cloud θεωρείται ορόσημο για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, επιτρέποντας την ταχύτερη επεξεργασία των νέων μελετών που κατατίθενται από διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, το τέλος του 2026 θα βρει το Κτηματολόγιο σε φάση ολοκλήρωσης των βασικών του λειτουργιών, ενώ το 2027 αναμένεται να είναι το έτος κατά το οποίο θα «σβηστούν» οριστικά οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες.

Ιστορικές παθογένειες και το «παράδειγμα» της Κρήτης

Ο κ. Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που ανακύπτουν από το παρελθόν, αναφέροντας πως η Ελλάδα στερούνταν επί τρεις δεκαετίες ενός τακτοποιημένου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Οι προκλήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες σε περιοχές όπως η Κρήτη, όπου το «μωσαϊκό» των χρησικτησιών, των προφορικών συμφωνιών και των μεταβιβάσεων «από στόμα σε στόμα» δημιουργεί ένα σύνθετο νομικό και πολεοδομικό περιβάλλον.

«Δεν παρουσιάζουμε μαγική εικόνα», υπογράμμισε ο Υπουργός, απαντώντας σε ερωτήματα για τις νέες καθυστερήσεις που προκαλούνται από τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό και τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. «Πρόκειται για μια κακή αλληλουχία δεκαετιών που τώρα καλούμαστε να διορθώσουμε».