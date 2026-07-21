Αλέξης Σταμάτης: Κώστας Μπακογιάννης, Άκης Σκέρτσος, Μιμή Ντενίση αποχαιρετούν τον καταξιωμένο Έλληνα συγγραφέα

Ο Αλέξης Σταμάτης δε βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο θάνατός του, σε ηλικία 67 ετών, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία την Τρίτη (21.07.2026), συγκλονίζοντας τον χώρο της τέχνης, που υπηρετούσε εδώ και πολλά χρόνια καθώς ήταν καταξιωμένος συγγραφέας, αλλά και τη δημόσια ζωή.

Εκπρόσωποι από τον πολιτικό κόσμο θέλησαν να πουν στον Αλέξη Σταμάτη δημοσίως το «στερνό αντίο», κάνοντας αναρτήσεις στα social media. Ο γνωστός συγγραφέας, που ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Ερμή και ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέττυς Αρβανίτη, έχασε τη μάχη μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

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«”Υπήρξα τόσοι άλλοι”. Ίσως κανένας τίτλος να μην περιγράφει καλύτερα τον ίδιο τον Αλέξη Σταμάτη.

Μέσα από τα βιβλία του, έγινε όλοι αυτοί οι «τόσοι άλλοι». Έζησε τόσες ζωές, φώτισε τόσες διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης ψυχής. Και πίσω από αυτό το σπουδαίο λογοτεχνικό έργο υπήρχε ένας άνθρωπος απλός, ευγενής και γενναιόδωρος.

Πίστεψε στην προσπάθεια που κάναμε για την Αθήνα και συμπορευτήκαμε στις δημοτικές εκλογές. Κρατώ τις συζητήσεις μας, την ευαισθησία του, το χαμόγελό του, την πίστη του ότι ο πολιτισμός μπορεί να κάνει τις πόλεις και τους ανθρώπους καλύτερους. Πάνω απ’ όλα, όμως, κρατώ την πολύτιμη φιλία του.

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Ο Αλέξης έφυγε, αλλά αφήνει πίσω του κάτι που ελάχιστοι καταφέρνουν: έναν κόσμο από ιστορίες που θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους αναγνώστες τους.

Η σκέψη μου είναι δίπλα στους πολυαγαπημένους του Εύα και Ερμή.

Καλό ταξίδι, φίλε μου. Σε ευχαριστώ για όλες τις ζωές που μας χάρισες μέσα από τις σελίδες σου», έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος είχε μία στενή φιλία με τον Αλέξη Σταμάτη.

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Ο Άκης Σκέρτσος έγραψε στο Facebook: «Αντίο στον Αλέξη Σταμάτη. Ένα σημαντικό λογοτέχνη, συγγραφέα και ποιητή, δοκιμιογράφο, παρατηρητή και ανατόμο της ανθρώπινης υπόστασης. Έναν άνθρωπο διακριτικό και ταυτόχρονα ουσιαστικό και τόσο καίριο. Έναν αέναο θιασώτη των «απαλών πραγμάτων» της ζωής μας που δεν ζητούν χώρο ή χρόνο, κι όμως καταφέρνουν τελικά να την μετατοπίζουν προς μια καλύτερη πορεία.

Έτσι άγγιξε τις ζωές όλων όσων τον διαβάζαμε και ο Αλέξης Σταμάτης μέσα από τη γραφή του και το διαρκές μοίρασμα των εμπειριών και των σκέψεων του μαζί μας.

“Υπάρχουν σημεία στο σώμα που πονάνε όχι επειδή υπήρξε άγγιγμα αλλά επειδή δεν έφτασε ποτέ”. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και την ευαισθησία του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

«Ο Αλέξης Σταμάτης ζύμωνε τις λέξεις με τη ζωή του, απλά και απαλά.

Και είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος που μαρτυρά έναν άνθρωπο που κατάφερε να μοιραστεί και βίωσε τη ζωή με τους χυμούς και τα βράχια της.

Ξεχνάμε καμιά φορά πως αυτό που έχει αξία είναι τελικά απλό: ένα άγγιγμα στον πονεμένο, ένα βλέμμα σε κάποιον που δεν παρατηρεί κανείς, λίγη κατανόηση στον εαυτό μας που παραδέρνει ανάμεσα σε βεβαιότητες και ματαιώσεις. Όλα τα ανθρώπινα δηλαδή που μας κάνουν αυτό που είμαστε: άνθρωποι.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», έγραψε στη δική της ανάρτηση για τον Αλέξη Σταμάτη η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«”Πώς είναι -εσωτερικό, νύχτα- στην ψυχή ενός ανθρώπου; Φώτα, κάμερα, πάμε…” (Από το εξαιρετικό μυθιστόρημά του “Σκότωσε ό,τι αγαπάς”).

Γνώρισα τον Αλέξη Σταμάτη μέσα από το διαχρονικό μπεστ σέλερ του, “Μπαρ Φλωμπέρ”, ένα βιβλίο που διάβασα απνευστί. Από τότε παρακολουθούσα πάντα με ενδιαφέρον και αγάπη τις δουλειές του.

Η Αθήνα είναι παρούσα στα κυριότερα έργα του, όχι ως ντεκόρ αλλά ως ένα οργανικό μέρος που επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ενώ άλλοτε λειτουργεί σχεδόν ως αυτοβιογραφική. Καλό του ταξίδι», έγραψε στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο σκηνοθέτης Σπύρος Μιχαλόπουλος αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο, μέσω Instagram, τον Αλέξη Σταμάτη.

«Δύσκολος ο αποχαιρετισμός, πιο δύσκολος ο αποχωρισμός. Θα μου λείψουν οι κουβέντες στη βεράντα. Eva Simatou τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε σένα στον Ερμή και στην κύρια Αρβανίτη», έγραψε ο γνωστός σκηνοθέτης.

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«Πώς να πεις αντίο σ’ αυτό το πλάσμα;; Πόσο ταλέντο αξιοπρέπεια διακριτικότητα γενναιότητα…. κρατώ το τελευταίο του μήνυμα να βρεθούμε σπίτι. Και σκέφτομαι την μανούλα του. Αχ Μπέττυ μου περήφανη που είχες τέτοια παιδί. Αιώνιος. Στην μνήμη μας», έγραψε η Μιμή Ντενίση.

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο στο Instagram.

«Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε ένας δημιουργός που υπηρέτησε τη λογοτεχνία, την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη δημοσιογραφία με την ίδια συνέπεια και δημιουργική ανησυχία, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που ξεπερνά τα τριάντα βιβλία και μια διαδρομή γεμάτη αναζητήσεις, διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση. Στη σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα του Μπέττυ Αρβανίτη.

“Απέκτησα τον γιο μου την πρώτη χρονιά μου στη σχολή του Κουν, όταν ακόμη δεν ήξερα τι μου γίνεται” διηγήθηκε η ηθοποιός το 2016. “Κερδίσαμε και χάσαμε και οι δύο. Κερδίσαμε ότι είμαστε σήμερα φίλοι γιατί, εδώ που τα λέμε, ψιλομεγαλώσαμε μαζί. Και εκείνος, βέβαια, δεν είχε την τυπική μαμά. Πιστέψτε με, τώρα μόλις τελευταία, πολύ αργά δηλαδή, μου βγαίνει το “μαμαδίστικο”… Του λέω π.χ.: “Φτιάξε το πουκάμισό σου” ή “Εφαγες;”; Μου λέει: “Eχεις τρελαθεί; Πράγματα που δεν έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου, τα κάνεις τώρα;”.

Ο ίδιος ο συγγραφέας είχε αφηγηθεί στο Grace και την Μία Κόλλια: “Με τη μάνα μου περάσαμε και περνάμε μια διαδρομή πολλών δεκαετιών μαζί», έγραψε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη.

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«Αντίο Αλέξη! Φαίνεται ψέμματα αλλά δυστυχώς είναι αληθινό… Ο σπουδαίος μας συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια εδώ… Βραβευμένος, με πλούσιο έργο, ο σύζυγος της φίλης μας συναδέλφου Εύας Σιμάτου κι ο μονάκριβος γιος της αγαπημένης μας Μπέττυς Αρβανίτη… Καλό ταξίδι Αλέξη μου… Κουράγιο στην Μπέττυ και την Εύα…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ανάρτησή του στο Instagram.

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Ανάρτηση για τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη έκανε και η επίσημη σελίδα του Εθνικού Θεάτρου.

«”Μερικές φορές νιώθω ότι υπάρχει και μια άλλη δύναμη. Σαν κάτι, κάποιος, ας πούμε ένα πουλί, να είναι γαντζωμένο στον ώμο μου και να κρυφοκοιτάζει όσα γράφω”.

Το Εθνικό Θέατρο, με βαθιά οδύνη, αποχαιρετά τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή χθες.

Άνθρωπος πολυγραφότατος, ευαίσθητος ποιητής, δοκιμιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, επιχείρησε μέσα από την τέχνη του να αναδείξει την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης ύπαρξης, αναζητώντας το φως μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Με τον δημόσιο λόγο του υπήρξε, παράλληλα, ενεργός συνομιλητής της εποχής μας. Πρωτοεμφανίστηκε το 1992 ως ποιητής και στη συνέχεια στράφηκε στη συγγραφή μυθιστορημάτων, νουβελών, διηγημάτων και βιβλίων για παιδιά, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη στα ελληνικά γράμματα και τη σύγχρονη διανόηση.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο στο Λονδίνο. Δημοσίευσε περισσότερα από 20 βιβλία, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σερβία, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, μεταξύ άλλων χωρών. Η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Το πρώτο του παιδικό μυθιστόρημα, «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος», απέσπασε το Α΄ Βραβείο του «Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου». Για την ποιητική του συλλογή «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων» τιμήθηκε το 1994 από τον Δήμο Αθηναίων με το Α΄ Βραβείο Ποίησης «Νικηφόρος Βρεττάκος».

Ως θεατρικός συγγραφέας συνεργάστηκε με το Θέατρο Ροές, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Θέατρο Χώρα, το Θέατρο Τέχνης, το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη κ.ά., ενώ έργα του παρουσιάστηκαν και στο εξωτερικό. Το 2019 ανέβηκε στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το έργο του «Μελίσσια» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους και στους φίλους του. Ολόκληρη η οικογένεια του Εθνικού Θεάτρου είναι συντετριμμένη», έγραφε η ανακοίνωση.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου 1960 και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της πρωταγωνίστριας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Μπέτυς Αρβανίτη. Η καταγωγή του είναι από τα Λαγκάδια Αρκαδίας από την πλευρά του πατέρα του.