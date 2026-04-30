Conrad Athens The Ilisian: Το Hilton αλλιώς – Ταξίδι στο χρόνο στο νέο Urban Resort στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της άνοιξης, άνοιξε τις πύλες του το Conrad Athens The Ilisian στις 23 Απριλίου 2026, μια ημερομηνία συμβολική, καθώς το Hilton, ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πόλης υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο στις την ίδια ημέρα, 63 χρόνια πριν. Μπαίνοντας στο ξενοδοχείο, το οποίο πρέπει να το συνηθίσουμε με το νέο του όνομα, σε υποδέχονται χαμογελαστοί οι άνθρωποί του – απασχολεί πάνω από 800 εργαζόμενους με σημαντικό ποσοστό να προέρχεται από το ιστορικό Hilton Αθηνών, και σε καλωσορίζουν.

Η αίσθηση που σου δημιουργείται από την πρώτη στιγμή είναι ότι μπαίνεις σε έναν χώρο οικείο – άλλωστε πολλοί έχουμε μνήμες από το Hilton. Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι όσοι εργάστηκαν για το νέο αυτό ξενοδοχείο σεβάστηκαν με το παραπάνω την ιστορία του και αυτό φαίνεται σε κάθε όροφο, σε κάθε έπιπλο, σε κάθε γωνιά.

Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με σεβασμό στον σχεδιασμό του αρχικού κτηρίου, που εγκαινιάστηκε το 1963 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της μοντέρνας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τις αρχές του διεθνούς ξενοδοχειακού σχεδιασμού, με έντονες αναφορές στα ελληνικά υλικά και την καλλιτεχνική παράδοση.

Οι αρχικοί αρχιτέκτονες στους οποίους πιστώνεται ο σχεδιασμός είναι ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος.

Η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του The Ilisian διατηρεί και αναδεικνύει τα εμβληματικά στοιχεία του κτηρίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις προσόψεις του Γιάννη Μόραλη, όπου τα αυθεντικά μαρμάρινα εσώγλυφα με τις μυθολογικές αναφορές έχουν συντηρηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα.

Η νυχτερινή εικόνα της πρόσοψης θα αναδειχθεί μέσα από τον φωτισμό της Ελευθερίας Ντεκώ. Την αρχιτεκτονική μελέτη και τον συνολικό συντονισμό του έργου ανέλαβε το γραφείο AETER Architects, με τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός, υπό την επιμέλεια του AvroKO, αναβιώνει την αισιοδοξία του αθηναϊκού μοντερνισμού, συνδυάζοντας mid-century στοιχεία με νέα έργα τέχνης και ειδικά σχεδιασμένα κομμάτια από το ιστορικό αθηναϊκό επιπλοποιείο Σαρίδη και την κεραμίστρια Ελένη Βερναδάκη.