Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα – Κλειστή η Φωκίδος δίπλα στο Παίδων λόγω εργασιών

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΓΑΔΑ
Εργασίες στην οδό Φωκίδος
Εργασίες στην οδό Φωκίδος / orangepress

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Με δυσκολία πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων στην Αθήνα, πέριξ του Νοσοκομείου Παίδων λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Κλειστή είναι η οδός Φωκίδος δίπλα στο Νοσοκομείο Παίδων λόγω των εργασιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΓΑΔΑ, έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Φωκίδος, από το ύψος της οδού Θηβών έως και τη συμβολή της με τη Μιχαλακοπούλου, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Η διακοπή αυτή επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση και την κίνηση περιμετρικά του νοσοκομείου Παίδων και έχει επιβαρύνει τη γύρω περιοχή.

