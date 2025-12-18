Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οδηγοί για Ραφήνα και Παλλήνη θα κινούνται μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος
Αττική Οδός
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην Αττική Οδό έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής  (19.12.2025), λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Η σχετική ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό αναφέρει ότι η είσοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, στην κατεύθυνση προς Ραφήνα, παραμένει κλειστή από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης (18.12.2025) έως και τις 6 π.μ. της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα ακολουθούν τη σχετική, σηματοδοτημένη,
κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο, η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος.

«Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
118
111
83
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εκβιασμός ξεκίνησε από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων» αποκαλύπτει ο δικηγόρος του
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο αρμοδίως, θα κάνουμε μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα» λέει ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του τραγουιστή
Γιώργος Μαζωνάκης
Newsit logo
Newsit logo