Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην Αττική Οδό έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025), λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Η σχετική ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό αναφέρει ότι η είσοδος του κόμβου Υ8 προς Παλλήνη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, στην κατεύθυνση προς Ραφήνα, παραμένει κλειστή από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης (18.12.2025) έως και τις 6 π.μ. της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα ακολουθούν τη σχετική, σηματοδοτημένη,

κυκλοφοριακή παράκαμψη στο σημείο, η οποία θα τους καθοδηγεί ώστε να κινηθούν για τον προορισμό τους μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος.

«Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες».