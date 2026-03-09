Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τις 10 έως 23 Μαρτίου

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 19:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00
Από αύριο θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης  για να γίνουν έργα στην άσφαλτο.

Συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου στις 07:00 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 19:00, από το 162,5ο χλμ. έως και το 159,4ο χλμ., θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Στην πρώτη φάση θα γίνει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά.
  • Στη δεύτερη φάση θα γίνει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

