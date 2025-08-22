Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων από τις 25 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στους ιστούς οδοφωτισμού στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7 το πρωί έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, καθ’ όλο το 24ωρο, από το 125,4ο χιλιόμετρο έως το 125,6ο χλμ. και στον κλάδο εξόδου του Α/Κ Μαρτίνου, αποκλεισμός του δεξιού τμήματος του κλάδου (διατομή δύο λωρίδων).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως τις 17:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση.

«Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».