Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Κηφισό την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό είναι λόγω εκτέλεσης εργασιών και θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

-Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

-Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

-Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η αστυνομία απευθύνει παράκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.