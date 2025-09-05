Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο Αθήνας – Τροχαίο στην Βουλιαγμένης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05.09.2025) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στον Άλιμο- η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας θυμίζει ένα ατελείωτο πάρκινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο στη Βουλιαγμένης, συνέβη όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- ένα όχημα εξετράπη της πορείας του.

Το συμβάν, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Δωδεκανήσου στο ρεύμα προς Αθήνα στον Άλιμο.

Στο «κόκκινο» είναι και η κίνηση: στον Κηφισό – στην άνοδο, από το ύψος του Ρέντη έως τον κόμβο μεταμόρφωσης -, στην Κηφισίας – και στα δυο ρεύματα, αλλά και σε κεντρικές οδούς στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/RlT65wvd8O — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 5, 2025

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.