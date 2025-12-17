Κύκλωμα αγροτικών επιδοτήσεων: Εγγυήσεις – μαμούθ σε σύζυγο και αδερφή φερόμενου ως εγκέφαλου της οργάνωσης

Με πολύ υψηλή χρηματική εγγύηση αφέθηκαν ελεύθερες μετά την απολογία τους ενώπιον Ευρωπαίου ανακριτή η σύζυγος και αδερφή του νούμερο 1 στη δικογραφία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα στη σύζυγό του Μύρωνα Χιλετζάκη, ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 200.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής, ενώ στην αδερφή Χιλετζάκη η εγγύηση που επιβλήθηκε είναι 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο γυναίκες που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δήλωσαν άγνοια για τις ενέργειες του Κρητικού αγροτοσυνδικαλιστή και τις αιτήσεις που έκανε για να παίρνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν είχαμε καμια σχέση, την περιουσία – που ήταν πάρα πολύ μεγάλη- τη διαχειριζόταν ο Μύρωνας και τις αιτήσεις τις έκανε ο ίδιος. Τα χρήματα έμπαιναν σε λογαριασμούς μας, αλλά τα διαχειριζόταν και πάλι ο Μύρωνας», φέρεται να υποστήριξαν από κοινού οι δύο συγγενείς εξ αγχιστείας.

Νωρίτερα, απολογήθηκε ένα ζευγάρι αγροτών, 58 και 55 ετών, οι οποίοι φέρονται να αρνήθηκαν τις σε βάρος τους κατηγορίες. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσια 5.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους από την ομάδα των επτά συλληφθέντων που απολογούνται σήμερα.