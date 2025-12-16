Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Τρίτη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Την Τετάρτη απολογούνται μεταξύ των υπολοίπων, η σύζυγος και η αδερφή του Μύρωνα Χιλετζάκη και η σύζυγος του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις
Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν από το Ηράκλειο στην Αθήνα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλή εγγυοδοσία κατά περίπτωση, έφυγαν από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων και οι επτά συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα (16.12.2025), ανοίγοντας τον κύκλο των απολογιών των 15 κατηγορούμενων για το κύκλωμα, τα μέλη του οποίου λυμαίνονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις, υφαρπάζοντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε μία εξαετία 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την πρώτη ημέρα απολογιών, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ανάμεσα στους υπόλοιπους απολογήθηκαν η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Χιλετζάκη και δύο μέλη από την ίδια οικογένεια, πατέρας και γιος.

Τελευταίοι απολογήθηκαν ένας 45χρονος και ένας 46χρονος άνδρας, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 15 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νωρίτερα, απολογήθηκαν η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, που αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60 χιλιάδων ευρώ. Η γυναίκα αρνήθηκε τη συμμετοχή της στην οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι είχε αναθέσει στο γιο της της διαχείριση της περιουσίας της.

«Όπου μου έλεγε να υπογράψω, υπέγραφα», φέρεται να είπε απολογούμενη η κατηγορούμενη.

Ίδια εγγυοδοσία επιβλήθηκε και στην πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη, η οποία επίσης, δήλωσε ότι είχε αφήσει την οικονομική διαχείριση στην κόρη της και το γαμπρό της.

«Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενη.

Από την οικογένεια των Α. από το Ηράκλειο Κρήτης, στον κατηγορούμενο πατέρα επιβλήθηκε εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ, ενώ ο γιος αφέθηκε ελεύθερος μόνο με όρους.

Απολογούμενοι και οι δύο, φέρεται να υποστήριξαν ότι δε γνώριζαν ότι οι αγροτικές ενισχύσεις δόθηκαν παράτυπα.

Τελευταίοι την Πέμπτη απολογούνται ο Μύρωνας Χιλετζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Γιώργος Λαμπράκης, Πρόεδρος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου και κουμπάρος του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται ως ο λογιστής της οργάνωσης.

Αύριο, απολογούνται μεταξύ των υπολοίπων, η σύζυγος και η αδερφή του Μύρωνα Χιλετζάκη και η σύζυγος του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
390
205
161
77
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη 49χρονος που εξυμνούσε την κακοποίηση κατά γυναικών στα social media – Κατηγορείται για προτροπή σε αυτοκτονία σε live μετάδοση
Ο 49χρονος έκανε αναρτήσεις από τον προσωπικό του λογαριασμό, προβάλλοντας υβριστικά σχόλια και εγκωμιαστικές αναφορές για κακοποίηση γυναικών, ενώ έκανε και σε δημόσιες τοποθετήσεις περί ενδοοικογενειακής βίας
A simple, very dark night time image of hands on an illuminated keyboard typing. Shady person wearing a hood at a computer or laptop in the dark.
Newsit logo
Newsit logo