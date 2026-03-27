Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 7 κατηγορούμενοι

Εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στον επιχειρηματία TikToker
Ευρήματα της αστυνομίας στην εξάρθρωση κυκλώματος απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν και οι επτά κατηγορούμενοι, που απολογήθηκαν την Παρασκευή (27.03.2026) για συμμετοχή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Σε βάρος των επτά συλληφθέντων για το κύκλωμα κατά του ΕΦΚΑ επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000 – 50.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία TikToker.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια για τη δράση του κυκλώματος, επιρρίπτοντας ευθύνες στους λογιστές συγκατηγορούμενούς του.

«Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησης μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο την μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους», φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας.

Το Σάββατο (28.03.2026), το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, αλλά και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

