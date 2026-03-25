Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα», ο λογιστής με την Porsche και ο άνθρωπος που ξετύλιξε την υπόθεση

Ένα δαιδαλώδες δίκτυο 226 εταιρειών στις οποίες συμμετείχαν ως δήθεν εργαζόμενοι εκατοντάδες άτομα, υπεύθυνοι ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα και είχαν οι περισσότερες μηδενικό κύκλο εργασιών, κρύβονται πίσω από το κύκλωμα που απέσπασε εκατομμύρια ευρώ σε παράνομους ΦΠΑ και ζημίωσε τον ΕΦΚΑ.

Εμπλοκή στην υπόθεση με τους παράνομους ΦΠΑ έχουν περισσότερα από 40 άτομα που κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα, ανάμεσα στα οποία δύο γνωστά μοντέλα με μεγάλη παρουσία σε στήλες της showbiz, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι σόου. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται ένας γνωστός λογιστής που κυκλοφορούσε με Porsche Panamera και υπαρχηγούς δύο ακόμη λογιστές με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα.

Μάλιστα, μία ανύπαρκτη εταιρεία με την ονομασία «Η Σούβλα του Άρχοντα» στάθηκε αφορμή για να αποκαλυφθεί το δίκτυο που χρέωσε το ελληνικό δημόσιο με περισσότερα από 33 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που παρουσιάζει το newsit.gr: «Η υπόθεση εκκίνησε με τη διερεύνηση του περιεχομένου της από 05-04-2024 τηλεφωνικής καταγγελίας του εργαζόμενου – ασφαλισμένου στον Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος κατήγγειλε ότι: «από το διάστημα 01-05-2023 έως και σήμερα (ημ/νία καταγγελίας), έχει ασφαλιστεί ως υπάλληλος σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις, δίχως να γνωρίζει και δίχως να έχει εργαστεί εκεί πραγματικά. Ειδικότερα, από το διάστημα 01-05-2023 έως 01-11-2023 φαίνεται πως απασχολήθηκε στην επιχείρηση με την επωνυμία «S.C ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με φερόμενη ως προϊστάμενη την Σ. Σ., κάτοικο στην Κερατέα. Εν συνεχεία, από το διάστημα 01-11-2023 (ημέρα απόλυσης από την προηγούμενη επιχείρηση) έως και σήμερα (ημ/νία καταγγελίας) φαίνεται πως απασχολείται στην επιχείρηση με την επωνυμία «Η ΣΟΥΒΛΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με φερόμενο ως προϊστάμενο τον Π.Κ., κάτοικο στο Κορωπί.

Οι ανωτέρω δύο επιχειρήσεις τυγχάνουν άγνωστες στον καταγγέλλοντα. Υποψιάζεται δε πως πρόκειται για επιχειρήσεις «φάντασμα» με αποτέλεσμα την εξαπάτηση του ιδίου αλλά και των ασφαλιστικών φορέων. Η ως άνω καταγγελία είχε υποβληθεί και στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε στην έδρα της εταιρείας «Η ΣΟΥΒΛΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» διαπίστωσε ότι «δεν υφίσταται επιχείρηση με την ως άνω επωνυμία και στοιχεία». Επιπλέον, η εταιρεία έχει δηλώσει έως την ημερομηνία διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, ήτοι την 06-02-2024, 311 άτομα πλήρους απασχόλησης, 11 μερικής απασχόλησης και 1 εκ περιτροπής απασχόλησης”.

Τα μοντέλα και οι εταιρείες

Δύο μοντέλα με έντονη παρουσία στις στήλες των media για τη showbiz και χιλιάδες followers στο Instagram μπήκαν επί μήνες στο στόχαστρο του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της έρευνας για το ξήλωμα του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του Δημοσίου ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, εμπλοκή στην υπόθεση (συνελήφθη) έχει και ένας γνωστός παίκτης ριάλιτι σόου, ο οποίος μάλιστα αγόρασε πριν λίγο καιρό διαμέρισμα έναντι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και φαίνεται διαχειριστής τουλάχιστον 3 καταστημάτων καφέ γνωστής αλυσίδας. Οι αναλυτές της Αστυνομίας έκαναν «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά τους στοιχεία και «χαρτογράφησαν» την εμπλοκή, ενώ παράλληλα εντόπισαν δύο εταιρείες στις οποίες ήταν αφανείς εταίροι.

Τα δύο μοντέλα, ηλικίας 39 και 40 ετών, δεν συνελήφθησαν γιατί είχαν σταματήσει τη δράση τους αλλά είναι κατηγορούμενα. Ο 39χρονος με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στο Instagram φέρεται διαχειριστής ή μέλος σε πέντε διαφορετικές εταιρείες, ενώ ο 40χρονος – που είχε συμμετάσχει και σε ριάλιτι – εμφανίζεται διαχειριστής ή μέλος σε επτά εταιρείες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο μοντέλα μαζί με ακόμα δύο επιχειρηματίες διαχειρίζονταν εταιρείες που ήταν δηλωμένες σε στοιχεία αχυρανθρώπων.

Οι εταιρείες αυτές έκαναν έναρξη και δραστηριοποιούνταν παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με άλλες εταιρείες του κυκλώματος και μάλιστα εμφανίζονταν να έχουν σε πολλές περιπτώσεις ίδιες έδρες. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό: «Εκτός από τις άμεσες – προφανείς συνδέσεις βάσει της διεύθυνσης των εδρών τους, οι εταιρείες συνδέονται επίσης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας (email και τηλέφωνο επικοινωνίας), τις οποίες δηλώνει ομοίως μεγάλο πλήθος των εμπλεκομένων νομικών προσώπων όλων των υποομάδων και συνδέονται και με έτερα φυσικά πρόσωπα (αφανείς εταίροι, αχυράνθρωποι, λογιστές). Συνδέσεις προκύπτουν επιπλέον και βάσει της ανάλυσης των ασφαλισμένων εργαζομένων».

Ο 40χρονος είχε ιδρύσει και μία εταιρεία για την οποία διαπιστώθηκε ότι από τους 255 ασφαλισμένους της, οι 31 είναι κοινοί με τις συνδεόμενες εταιρείες του κυκλώματος. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ασφάλιζε τη σύζυγό του σε έξι εταιρείες. Όπως διαπιστώθηκε, οι εργαζόμενοι είναι επίσης ασφαλισμένοι στις εταιρείες του κυκλώματος.

Ο αρχηγός με την Πόρσε

Οι συνολικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921 ευρώ, ο μη αποδοθέν Φ.Π.Α. σε 6.096.330 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706 ευρώ. Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας λογιστής που κυκλοφορούσε με Πόρσε Panamera και υπαρχηγούς δύο ακόμη λογιστές με μεγάλα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.