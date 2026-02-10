Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή δύο συλληφθέντες – Την Τετάρτη απολογούνται ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Στη φυλακή οδηγούνται δύο μέλη από το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα. Την Τρίτη (10.02.2026) απολογήθηκε η πρώτη ομάδα από τους συνολικά 26 συλληφθέντες και από αυτούς προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο.

Άλλοι εννέα που φέρονται ως ύποπτοι για ανάμιξη στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Α.Τ. της περιοχής τους κατά περίπτωση, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και εγγυοδοσία.

Την Τετάρτη (11.02.2026) το κατώφλι της ανακρίτριας περνούν, οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, με τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «Πρόεδρος». Και οι 26 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο. Ανάμεσα στα άλλα τους αποδίδονται τα κακουργήματα της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας, της λαθρεμπορίας και της διακεκριμένης παράνομης κατοχής όπλων.

Η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια για τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης ανακρίτριας, ενώ την Τετάρτη θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 46 ετών, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης διηύθυναν την εγκληματική ομάδα που δείχνει να είχε πολυετή δράση και διεθνείς διασυνδέσεις.

Η οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Υπό την καθοδήγηση των δύο αδελφών, το κύκλωμα είχε στην διάθεση του καλά εξοπλισμένες, παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και χώρων με ειδικά μηχανήματα για την παραγωγή και την συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.

Οι κατηγορούμενοι, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.