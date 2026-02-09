Ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος», ο ρόλος του αστυνομικού και η ναυτιλιακή: Πως δρούσε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

Ο «Πούτιν», ο «πρόεδρος» οι τέσσερις τομεάρχες, το μυστήριο με το MP5, τα πρωτοπαλίκαρα και ο ρόλος της ναυτιλιακής εταιρείας των δυο μαφιόζων με τη χλιδάτη ζωή. Είναι τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν την υπόθεση με το κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων που «ξεδόντιασε» το ελληνικό FBI.

Οι λεπτομέρειες της δράσης των δυο αρχηγών – μαφιόζων που έστησαν το παράνομο οικοδόμημα με τα τσιγάρα, αλλά και η ζωή που έκαναν βουτηγμένοι στα πλούτη από τα κέρδη των παράνομων big business από τα κέρδη των τσιγάρων είναι εντυπωσιακή. Ενδεικτικό της αλαζονείας και του πολυτελούς βίου που διήγαν τα δυο αδέρφια «εργοστασιάρχες» τουλάχιστον τριών παράνομων μονάδων σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, είναι η αγορά 7 πολυτελών κατοικιών σε Λαγονήσι, Κηφισιά, Καπανδρίτι και άλλες περιοχές της Αττικής σε μια από οποίες μάλιστα είχαν εγκαταστήσει – όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει το newsit.gr- ακόμα και μια πολυθρόνα – θρόνο με το πρόσωπο του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Προσωνύμιο που είχε υιοθετήσει ο ένας εκ των δυο αρχηγών!

Ο αδερφός του «Πούτιν», αποκαλούνταν από τα μέλη «Πρόεδρος» ενώ κάτω από αυτούς στην αμέσως επόμενη βαθμίδα της πυραμίδας υπήρχαν δυο βραχίονες με τα ψευδώνυμα «Θανάσης», το γραφείο» και «Μουσάτος» ενώ διέθεταν και τέσσερις «Τομεάρχες» με τα προσωνύμια «Καράφλας», «Κουμπάρος», «Μαν» και «Μπαμπουίνος».

Η πληροφορία για τη δράση του κυκλώματος ήρθε στο ελληνικό FBI, τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ένα «βαθύ λαρύγγι» αποκάλυψε με λεπτομέρειες τις σκοτεινές τους business με αποτέλεσμα οι αρχές να τους βάλουν στο μικροσκόπιο και να προχωρήσουν στο ξήλωμα της αυτοκρατορίας των δυο αδερφών με ρίζες από το Καζακστάν.

Μυστήριο με το MP5 και ο ρόλος της ναυτιλιακής

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, τα δυο αδέλφια εκτός από τα παράνομα εργοστάσια παραγωγής τσιγάρων, είχαν στο όνομά τους και νόμιμη ναυτιλιακή η οποία μετέφερε πετρέλαιο σε κάθε άκρη του πλανήτη. Ερευνάται αν μέσω της εταιρείας ξέπλεναν τα χρήματα που έβγαζαν από τα λαθραία τσιγάρα. Μάλιστα βρέθηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα δε, εργοστάσια (τουλάχιστον 3 –πλήρως εξοπλισμένα- «εργοστάσια» καθώς και 6 αποθήκες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, ήταν μέσα σε κτηνοτροφικές μονάδες ώστε να μην γίνονται αντιληπτά από τους περαστικούς, ενώ κάθε φορά που έβγαινε φορτηγό και ξεκινούσε το δρομολόγιο παράδοσης, τα μέλη της οργάνωσης σήκωναν drones για να δουν αν τους παρακολουθούν. Χρησιμοποιούσαν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για να μπορούν να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες καπνού και να παράγουν εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων. Στη συνέχεια τα πακέταραν σε ψεύτικες επωνυμίες γνωστών μαρκών και μέσω των φορτηγών τους, τα προμήθευαν στους πελάτες τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το 80% της παραγωγής έφευγε από την Ελλάδα για χώρες του εξωτερικού. Τα μέλη της οργάνωσης κατάφερναν να παράγουν καθημερινά πάνω από έναν τόνο καπνού, τον οποίο αγόραζαν από συγκεκριμένο άτομο από τη Βοιωτία, το οποίο επίσης έχει συλληφθεί. Οι αρχές ταυτόχρονα επικεντρώνονται και στο MP5 που βρέθηκε στο οπλοστάσιό τους, καθώς πρόκειται για πολυβόλο που χρησιμοποιεί κατά κόρον η αστυνομία. Οι ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο έφτασε το πολυβόλο στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης και αν το έχουν χρησιμοποιήσει σε κάποια επίθεση καθώς φέρει και ξυσμένο σειριακό αριθμό. Αγόραζαν σπίτια σε περιοχές- φιλέτα Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και κι επενδύσεις «real estate» των μαφιόζων καθώς όπως διαπιστώθηκε απο την έρευνα οι αρχηγοί είχαν αγοράσει τουλάχιστον 7 σπίτια σε Λαγονήσι, Κηφισιά, Καπανδρίτι και άλλες περιοχές της Αττικής, δηλώνοντας μόνο το 30% της αξίας τους. Οι βίλες τους ήταν οχυρωμένες από ανθρώπους που παρακολουθούσαν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα στα σπίτια, ήταν χτισμένες και εκκλησίες ενώ, παρά τα κέρδη τους, δήλωναν πως έπαιρναν μισθό 5.000 ευρώ τον χρόνο. Οι κωδικές ονομασίες: Τα «γαιδούρια», τα «τσουβάλια», ο «Κινέζος», το «Καρούμπαλο» Οι δυο αρχηγοί είχαν αναλάβει τον συντονισμό των υπόλοιπων μελών αλλά και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων μέσω καμερών παρακολούθησης. Αμέσως πιο «κάτω» ήταν 2 ανώτερα επιχειρησιακά μέλη τα οποία έπαιρναν εντολές από τους «εγκέφαλους», συντόνιζαν την παραγωγή και την μεταφορά των λαθραίων τσιγάρων και στελέχωναν την εγκληματική οργάνωση. Σχετικά με τις κωδικές λέξεις: αποκαλούσαν τα επιχειρησιακά οχήματά τους ως «κινέζος», «πορτοκαλί»,

τις αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,

τους αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και

«γαϊδούρια», «W», ή «d», ονόμαζαν επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις συναλλαγές τους, Χρησιμοποιούσαν μόνο μετρητά και δεν άφηναν κανένα τραπεζικό αποτύπωμα. Εκτιμάται πως μέσα σε 8 χρόνια, πλήρωσαν πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ σε ενοίκια. Παράλληλα, για να καλύπτουν τον δράση τους, χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, επιχειρήσεις «βιτρίνα» και πλαστές πινακίδες. Μιλούσαν μεταξύ των μέσω συνδέσεων που ήταν σε ονόματα τρίτων ενώ άλλα συχνά τηλέφωνα και κάρτες SIM. Τα μέλη και η ζημία στο ελληνικό Δημόσιο

Η οργάνωση που έφτιαχνε και πούλαγε σε Ελλάδα και εξωτερικό, είχε αυστηρή δομή και κανόνες, ώστε να μην πέσει στα ίχνη των αρχών. Η δράση τους ξεκινά τουλάχιστον από το 2018. Οι 2 αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αφού έστησαν παράνομα «εργοστάσια» σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, νοίκιασαν αποθήκες, αγόρασαν φορτηγά και στρατολόγησαν και άλλα άτομα ώστε να μπορούν με κάθε ευκολία να παράγουν τα λαθραία τσιγάρα, να τα διακινούν και να μοιράζονται τα κέρδη. Για την εξάρθρωση, επιχείρησαν πολλά τμήματα των ελληνικών αρχών, σε συνεργασία με την Europol και τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ πέρα από τους 26 συλληφθέντες που έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο (ανάμεσά τους και οι 2 «εγκέφαλοι») και τους 13 κατηγορούμενους, ερευνάται και η εμπλοκή άλλων 9 ατόμων.

Ο αστυνομικός που συνελήφθη για την υπόθεση φέρεται πως έδινε χρήσιμες πληροφορίες στο κύκλωμα.

Η ζημιά που κατάφεραν στο δημόσιο ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ ενώ από τους δασμούς και τους φόρους που δεν κατέλαβαν, εξασφάλισαν άνω των 7 εκατ. ευρώ.

Είχαν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε πως η πλούσια δράση του κυκλώματος, φέρεται πως διακόπηκε απότομα και προσωρινά τον Οκτώβριο 2025, μετά από κατασχέσεις φορτίων στη Ρουμανία και την Πολωνία, όμως όπως φαίνεται τον Ιανουάριο του 2026 ωστόσο ανέλαβαν ξανά δουλειά.

Οι χρυσές λίρες, τα 17 αυτοκίνητα, τα όπλα, τα πολυτελή ρολόγια και ο πίνακας ζωγραφικής

Εντυπωσιακά είναι και τα ευρήματα απο τις έρευνες που έγιναν στις αποθήκες, τα εργοστάσια και τα σπίτια τους. Οι αστυνομικοι κατα τις εφόδους κατάσχεσαν μεταξύ άλλων χρυσές λίρες, 17 αυτοκίνητα, όπλα, πολυτελή ρολόγια και ένα πίνακα ζωγραφικής. Ειδικότερα: