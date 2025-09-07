Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Απολογήθηκαν οι 14 εκ των 22 συλληφθέντων – «Δεν έχω καμία σχέση, οι εταιρείες μου είναι νόμιμες» λέει ο υπαρχηγός

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής (07.09.2025) και οι 22 κατηγορούμενοι στην υπόθεση κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, οδηγήθηκαν ενώπιων της ανακρίτριας, με τους 14 εξ αυτών να έχουν ήδη απολογηθεί για συνεργία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι 11 εκ των συλληφθέντων οδηγήθηκαν ενώπιων του εισαγγελέα. σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ πρώτος απολογήθηκε ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, στο οποίο συμμετείχαν 9 πρατήρια σε Άνω Λιόσια, Αγίους Αναργύρους, Καματερό, Άρτα, Λακωνία και Τρίκαλα.

Ο 39χρονος αρχηγός, διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση των αρχών κατά την απολογία του. Παράλληλα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμιξή τους με την υπόθεση του κυκλώματος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν σχέση με νοθεία.

Και ο υπαρχηγός του κυκλώματος φέρεται να ανέφερε οτι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, τονίζοντας ότι οι εταιρίες του ειναι απόλυτα νόμιμες με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, ότι εισήγαγε νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα.

«Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα», φέρεται να υποστήριξε ο υπαρχηγός.

Υπενθυμίζεται πως το κύκλωμα φέρεται να έχει αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις έρευνες του ελληνικού FBI, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων περίπου 790.000 ευρώ, 154.037 λίτρα ναυτικού πετρελαίου, 88.760 λίτρα ελαίου, 3500 λίτρα πετρελαίου κίνησης. Βρήκαν επίσης σε πρατήρια βενζίνης λογισμικά μέσα από τα οποία παρέμβαιναν στο σύστημα εισροών εκροών κ.α.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σφραγίστηκαν 8 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Αύγουστο, φέρονται να διακινήθηκαν παράνομα, 1.340.354,05 λίτρα βενζίνης και 212.213,40 λίτρα διαλύτη. Τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα έφταναν τα 3 εκατ. ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να προμηθεύονταν ποσότητες ναυτιλιακού πετρελαίου, χωρίς παραστατικά αγοράς, το οποίο διέθεταν στη συνέχεια με βυτιοφόρα οχήματα, στα σπίτια πολιτών που έκαναν παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης χωρίς φορολογικά στοιχεία και σε χαμηλή τιμή έτσι ώστε να προσελκύουν πελάτες. Μάλιστα μέσα σε έναν μήνα από τις 19/06/2025 έως τις 18/07/2025 έλαβαν 29 τέτοιες παραγγελίες.