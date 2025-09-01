Κυλλήνη: Αλλοδαπός παρενόχλησε σεξουαλικά 18χρονη μέσα σε πλοίο – Καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκισης

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μιας νεαρής κοπέλας από έναν άνδρα μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά – Κυλλήνη το περασμένο Σάββατο (30/8/2025), την ώρα μάλιστα που εκείνη κοιμόταν. Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο επιβατικό πλοίο που είχε αναχωρήσει από τη Σάμη Κεφαλληνίας. Ο πλοίαρχος του καραβιού, ενημέρωσε το Λιμαναρχείο Κυλλήνης ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας με ασελγείς πράξεις προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας 18χρονης φοιτήτριας, επίσης υπήκοο της Αλβανίας, την στιγμή που και οι δύο βρίσκονταν στις αεροπορικές θέσεις του πλοίου, την ώρα μάλιστα που η κοπέλα κοιμόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας της κοπέλας και άλλοι επιβάτες είδαν τον 47χρονο κατηγορούμενο, και ενημέρωσαν αμέσως τον πλοίαρχο οποίος με την σειρά του επικοινώνησε με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Ο αλλοδαπός τέθηκε σε επιτήρηση κατευθείαν από το προσωπικό του πλοίου, μέχρι να φτάσει το πλοίο στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Αμέσως μόλις έφτασε το πλοίο οι άνδρες της Λιμενικής Αρχής Κυλλήνης συνέλαβαν τον 47χρονο, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας που μετά την σε βάρος του κίνηση της ποινικής δίωξης για το συγκεκριμένο αδίκημα, που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, τον παρέπεμψε να δικαστεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δίκη στο αυτόφωρο έγινε το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου, με τον 47χρονο να κρίνεται ένοχος και να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών.

Ο κατηγορούμενος θα εκτίσει έναν μήνα φυλάκισης σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, ενώ το υπόλοιπο της ποινής θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.