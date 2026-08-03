Κυψέλη: Το βίντεο που «έκαψε» τον 26χρονο για τη δολοφονία της 38χρονης – Μετέφερε τη βαλίτσα με τη σορό

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης (05.08.2026) ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος από την Βρετανία, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να καταγράφεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό.

Η έρευνα για τη δολοφονία στην Κυψέλη επικεντρώνεται πλέον στα όσα προηγήθηκαν της μεταφοράς της σορού, καθώς ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε τη Βρετανίδα και υποστηρίζει ότι τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της. Παραδέχεται, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι τοποθέτησε τη σορό στη βαλίτσα και την εγκατέλειψε στο κτίριο της οδού Ευελπίδων, επειδή φοβήθηκε ότι θα εμπλεκόταν στην υπόθεση.

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Η σορός της 38χρονης από τη Σκωτία είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου 2026 από άστεγο. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός, εύρημα που ενισχύει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας.

Το βίντεο που «καίει» τον 26χρονο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται οπτικό υλικό που, κατά τις πληροφορίες, δείχνει τον 26χρονο να αποχωρεί το βράδυ της 16ης Ιουλίου του 2026 από διαμέρισμα στα Εξάρχεια, μεταφέροντας πεζός τη βαλίτσα. Η διαδρομή του φέρεται να καταλήγει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου η σορός βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικά θεωρούνται και τα στοιχεία για τη χρήση των τραπεζικών καρτών της 38χρονης. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πραγματοποίησε αναλήψεις και συναλλαγές ύψους περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο του θύματος για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη.

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Καθοριστική για την ταυτοποίησή του ήταν και η κατάθεση της συντρόφου του. Η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές ότι, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας, είχε διαπιστώσει πως ο 26χρονος βρισκόταν στο σπίτι της Ρος τη νύχτα από τις 15 προς τις 16 Ιουλίου.

Μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας της νεκρής, η σύντροφός του αποχώρησε από το σπίτι μαζί με το παιδί τους και παρέδωσε στην Αστυνομία ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν ήταν γνωστό μέχρι τότε στις Αρχές, καθώς και 2.550 ευρώ, εκτιμώντας ότι τα χρήματα ενδέχεται να προέρχονταν από το θύμα.

Η κατάθεση «κλειδί»

Κατά την κατάθεσή της, φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι ο 26χρονος τής είχε εκμυστηρευτεί πως σκότωσε τη Βρετανίδα. Ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται διαφωνίες που, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, συνδέονταν με φερόμενη προσπάθεια θρησκευτικού προσηλυτισμού της από την 38χρονη.

Οι δύο πλευρές φέρονται να γνωρίζονταν μέσω ΜΚΟ στα Εξάρχεια, την οποία επισκέπτονταν τόσο το θύμα όσο και ο κατηγορούμενος. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο του εγκλήματος.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 26χρονου κατασχέθηκαν μία μεταλλική ρέπλικα πιστολιού τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου. Για τα συγκεκριμένα ευρήματα συνελήφθη επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.