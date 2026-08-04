Κυψέλη: Ασυνόδευτος πρόσφυγας στη Λέσβο ο 26χρονος πυγμάχος που κατηγορείται για την δολοφονία της Βρετανίδας – Τα στοιχεία που τον πρόδωσαν

Αυτή είναι η στιγμή που ένας Αφγανός επαγγελματίας πυγμάχος που κατηγορείται για τον θάνατο της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας να περπατά στους δρόμους της Αθήνας σέρνοντας μια βαλίτσα, μέσα στην οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν η σορός της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος.

Το υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία της γυναίκας, φαίνεται να δείχνει τον 26χρονο να σέρνει μια βαλίτσα με ροδάκια στο κέντρο της Αθήνας, περπατώντας μάλιστα στη μέση του δρόμου, μέχρι να την αφήσει εκεί που βρέθηκε στην Κυψέλη.

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Ο πυγμάχος, που συνελήφθη την Κυριακή 02.08.2026, για τον θάνατο της Βρετανίδας, φαίνεται να κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ στην περιοχή της Κυψέλης, κρατώντας παράλληλα και ένα μπλε σακίδιο.

Περίπου 13 λεπτά αργότερα, οι κάμερες τον καταγράφουν να βγαίνει από τον εγκαταλελειμμένο χώρο χωρίς τη βαλίτσα και το σακίδιο.

Άλλο βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσε η αστυνομία φέρεται να τον δείχνει να φτάνει το βράδυ της 15ης Ιουλίου 2026 στο ισόγειο διαμέρισμα όπου έμενε η δολοφονημένη Ελίζαμπεθ Ρος, οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκε στη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ.

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Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τη σκότωσε τη γυναίκα, έβαλε το σώμα της σε σακούλα και στη συνέχεια το εγκατέλειψε στο ερειπωμένο κτίριο όπου και εντοπίστηκε.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία φέρεται να καταγράφεται να φεύγει από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Βρετανίδα κρατώντας μια βαλίτσα και να την αφήνει στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός της στις 16 Ιουλίου.

Πρόσφυγας στη Λέσβο, και δημιουργός χριστιανικής οργάνωσης

Ο 26χρονος σύμφωνα με τη Daily Mail, έφτασε στη Λέσβο το 2016. Στη συνέχεια ασπάστηκε τον χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε την σύζυγό του. Μαζί δημιούργησαν μια χριστιανική οργάνωση που βοηθούσε πρόσφυγες στην Αθήνα.

Το ζευγάρι φέρεται να γνώριζε την Ελίζαμπεθ Ρος, η οποία επίσης συμμετείχε εθελοντικά σε χριστιανικές δράσεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Daily Mail, είχαν κλειδί του διαμερίσματος όπου έμενε η γυναίκα, καθώς αυτό ανήκε στην οργάνωσή τους, Love Every Nation Athens.

Τα στοιχεία που τον «πρόδωσαν»

Οι έρευνες στράφηκαν στον Αχμαντζάι αφού η σύζυγός του φέρεται να ενημέρωσε την αστυνομία στις 30 Ιουλίου ότι ο άνδρας της συμπεριφερόταν ύποπτα.

Όπως ανέφερε, όταν ξύπνησε το βράδυ της 15ης Ιουλίου, διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε. Μέσω της κοινής εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ Ρος.

Ο Αχμαντζάι φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για να κάνει αναλήψεις χρημάτων, αλλά και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη.

Η σύζυγός του άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ανακοινώθηκε πως είχε βρεθεί η σορός της Βρετανίδας. Έφυγε από το σπίτι μαζί με το μωρό τους και έμεινε σε ξενοδοχείο.

Αντίθετα, τα παρέδωσε στην αστυνομία, πιστεύοντας ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα της Ελίζαμπεθ Ρος.

Την 1η Αυγούστου οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν ένα μαύρο μεταλλικό πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock και ένα μαύρο μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Ο 26χρονος και η γνωριμία με τη σύζυγό του

Ο Αχμαντζάι αγωνίζεται στην κατηγορία Super Light της επαγγελματικής πυγμαχίας. Έχει δώσει δύο αγώνες στην Αθήνα, με μία νίκη και μία ήττα.

Η ιστορία της ζωής του έχει παρουσιαστεί μέσα από ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων, ενώ σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει και βιβλίο με τίτλο: «Από την Κόλαση στο Σπίτι: Πώς η απώλεια, η εξορία και η ελπίδα διαμόρφωσαν τον άνθρωπο που έγινα», αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο ίδιος έχει γράψει: «Όσο σκοτεινή κι αν είναι η ιστορία σου, πάντα υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

Σύμφωνα με το προφίλ του, όπως το περιγράφει η Daily Mail, γεννήθηκε στο Αφγανιστάν. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός διοικητής και είχε επιζήσει από έξι απόπειρες δολοφονίας των Ταλιμπάν, πριν τελικά σκοτωθεί σε ενέδρα τα μεσάνυχτα, όταν ο Αχμαντζάι ήταν μόλις τριών ετών.

Οι Ταλιμπάν τον πυροβόλησαν στο κεφάλι την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι έπειτα από βάρδια 18 ωρών.

Όταν ο Αχμαντζάι ήταν εννέα ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του, Σάμιουελ, απήχθη από τους Ταλιμπάν και δεν επέστρεψε ποτέ.

Έξι χρόνια αργότερα, η μητέρα του, η αδελφή του και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο, αφήνοντάς τον ορφανό.

Μόνος στην Καμπούλ, χρησιμοποίησε τα τελευταία χρήματα της οικογένειας για να φύγει από το Αφγανιστάν. Περπάτησε επί 45 ημέρες μέσα από το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία, κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είδε έναν ακόμη μετανάστη να πεθαίνει από το κρύο, ενώ συνελήφθη αρκετές φορές. Σε μία περίπτωση, αστυνομικοί στο Ιράν άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας μεταναστών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 26 άνθρωποι.

Όταν έφτασε στην Τουρκία, προσπάθησε τρεις φορές να περάσει στην Ελλάδα με βάρκα. Οι δύο πρώτες κατέληξαν σε ναυάγιο, όμως στην τρίτη προσπάθεια τα κατάφερε.

Το 2016, σε ηλικία 16 ετών, έφτασε στη Λέσβο και μεταφέρθηκε στη δομή της Μόριας. Εκεί έμαθε μόνος του αγγλικά και εργάστηκε ως μεταφραστής για ανθρωπιστική οργάνωση.

Την ίδια χρονιά γνώρισε την Αλέινα, η οποία ήταν εθελόντρια στο κέντρο. Έναν χρόνο αργότερα ασπάστηκε τον χριστιανισμό και το 2019 μετακόμισε στην Αθήνα.

Στην Αθήνα άρχισε να προπονείται στην πυγμαχία σε ένα πάρκο και αργότερα βοηθούσε στην προπόνηση ανήλικων προσφύγων. Το 2021 ανέπτυξε αισθήματα για την Αλέινα και της έκανε πρόταση γάμου την επόμενη χρονιά.

Η σύζυγός του είχε δηλώσει σχετικά, σύμφωνα με τη Daily Mail: «Είχα δει την εξέλιξή του και την αγάπη που είχε για τον Κύριο, και αυτό ήταν κάτι που με τράβηξε πολύ…»

Και συνέχισε: «Μπήκαμε και οι δύο σε αυτή τη σχέση με ξεκάθαρο σκοπό. Είχαμε την ίδια επιθυμία και την ίδια καρδιά: να αγαπάμε τον Κύριο και να υπηρετούμε τους ανθρώπους… Υπήρχαν δυσκολίες και σίγουρα δεν ήταν εύκολος δρόμος, όμως ο Κύριος ήταν πιστός σε όλη αυτή τη διαδρομή.»

Το ζευγάρι ίδρυσε την οργάνωση Love Every Nation Athens και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες, παντρεύτηκε στις 29 Απριλίου 2023.

Ο Αχμαντζάι σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, διοργάνωνε δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας πέντε βράδια την εβδομάδα για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Παράλληλα, μαζί με τη σύζυγό του μοίραζαν κάθε εβδομάδα τρόφιμα και φάρμακα σε οικογένειες προσφύγων.

Επιπλέον, διοργάνωναν εκδηλώσεις για την τοπική κοινότητα, αθλητικές δραστηριότητες και δράσεις για νέους σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Αχμαντζάι φέρεται να είχε πει στη σύζυγό του ότι είχε διαφωνήσει με την Ελίζαμπεθ Ρος, επειδή εκείνη ήθελε να τον εντάξει σε μια «πιο αυστηρή» χριστιανική ομάδα.

Η σύλληψή του έγινε λίγο αφότου το κινητό τηλέφωνο της Βρετανίδας, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο για ημέρες, ενεργοποιήθηκε ξαφνικά στις αρχές της εβδομάδας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν αμέσως το σήμα του σε σπίτι της Αθήνας όπου διέμενε ο ίδιος.

Κατά την κατάθεσή της, η σύζυγός του ανέφερε ότι νωρίτερα είχαν βρεθεί στην Αράχωβα. Όπως είπε, ανησύχησε όταν ο σύζυγός της εξαφανίστηκε για αρκετές ώρες.

Χρησιμοποιώντας την κοινή εφαρμογή εντοπισμού τοποθεσίας, είδε ότι βρισκόταν σε διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Ρος και όπου οι Αρχές πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε.

Αστυνομική πηγή δήλωσε: «Η γυναίκα μάς είπε ότι ο σύζυγός της της είχε εκμυστηρευτεί πως ήταν θυμωμένος με τη Βρετανίδα. Εκείνηπροσπαθούσε να τον επηρεάσει θρησκευτικά και αυτό έγινε υπερβολικό για εκείνον.»

Η Ελίζαμπεθ Ρος, που καταγόταν από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια, συμμετέχοντας εθελοντικά σε οργανώσεις που βοηθούσαν πρόσφυγες, άστεγους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την οργάνωση One Heart, η οποία παρέχει ιατρική βοήθεια σε πρόσφυγες, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράν.

Έφτασε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και αρχικά φιλοξενήθηκε από Έλληνες φίλους της στο Κερατσίνι.

Στις 2 Ιουλίου μετακόμισε σε διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, στο κέντρο της Αθήνας, όπου συνέχισε τον εθελοντισμό της σε χριστιανική οργάνωση που υποστηρίζει πρόσφυγες και άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, φέρονται να δείχνουν τον Αφγανό να φτάνει με αυτοκίνητο στο ισόγειο διαμέρισμά της το βράδυ της 15ης Ιουλίου.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 10 το βράδυ, καταγράφεται να μεταφέρει μια βαλίτσα στον δρόμο που οδηγεί στο εγκαταλελειμμένο πάρκινγκ. Δεκατρία λεπτά αργότερα επιστρέφει χωρίς αυτή.

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της Ελίζαμπεθ Ρος ήταν στις 9:41 το βράδυ της 15ης Ιουλίου, όταν τηλεφώνησε σε στενή φίλη της.

Μετά από εκείνη την επικοινωνία, συγγενείς και φίλοι συνέχισαν να λαμβάνουν μηνύματα από το κινητό της. Ωστόσο, άρχισαν να υποψιάζονται ότι δεν τα έστελνε η ίδια, καθώς ο τρόπος γραφής ήταν διαφορετικός.

Στα μηνύματα αναφερόταν επίσης ότι ήθελε να φύγει κάπου μόνη της, κάτι που, σύμφωνα με τους δικούς της ανθρώπους, δεν ταίριαζε καθόλου στον χαρακτήρα της.

Ο 26χρονος Αφγανός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή την Τετάρτη 05.08.2026.