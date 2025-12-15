Κυψέλη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ ανήλικων μέσα σε σχολείο – Τραυματίστηκε 14χρονη

Eπίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε τη Δευτέρα (15.12.2025) σε σχολείο της Κυψέλης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 14χρονη. Όλα έγιναν όταν οι 2 μαθήτριες ηλικίας 14 και 16 χρόνων ξεκίνησαν καυγά μέσα στο Γυμνάσιο με αποτέλεσμα η 2η να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει στο χέρι και την κοιλιά την συμμαθήτριά της.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των συμμαθητών τους, η 16χρονη ακινητοποιήθηκε αμέσως. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η μαθήτρια επιτίθεται με αιχμηρό αντικείμενο. Στο Γυμνάσιο της Κυψέλης έσπευσαν άνδρες της ΕΛΑΣ οι οποίοι βρήκαν το μαχαίρι και την συνέλαβαν. Η τραυματίας αμέσως μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε στο γραφείο των καθηγητών προκειμένου να της παρασχεθούν πρώτες βοήθειες.

Οι καθηγητές της κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αποτέλεσμα το κορίτσι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού έχοντας ελαφρά τραύματα στο χέρι.

Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής αναμένεται να δώσουν κατάθεση οι καθηγητές τους ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς έγινε τη στιγμή που τα κορίτσια ξεκίνησαν να καυγαδίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η 16χρονη είχε μεταφερθεί στο συγκεκριμένο σχολείο της Κυψέλης λόγω προβληματικής συμπεριφοράς καθώς φέρεται πως είχε βγάλει μαχαίρι και στο προηγούμενο σχολείο όπου φοιτούσε πριν αποφασιστεί η μεταφορά της στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης.

Στο φωτογραφικό υλικό που σας εξασφαλίσαμε αποτυπώνεται ο χώρος στον οποίο διαδραματίστηκε στο συμβάν. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 16χρονη πίστεψε ότι η 14χρονη την έβρισε όσο εκείνη βρίσκονταν στις τουαλέτες του σχολείου. Έτσι την ακολούθησε μέχρι τις σκάλες, και έβγαλε μία πεταλούδα με την οποία μαχαίρωσε την 14χρονη.

«Ήταν όλο το σχολείο βαμμένο στο αίμα»

«Είχαν μαζευτεί παιδιά, η καινούργια κοπέλα εκείνη τη στιγμή έβγαλε την πεταλούδα από την τσέπη της και την μαχαίρωσε πρώτα στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Αυτό έγινε απλά για μια παρεξήγηση γιατί νόμιζε ότι την έβρισε. Μετά η κοπέλα αιμορραγούσε, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήρε. Ήταν περίπου 6-7 παιδιά, οι υπόλοιποι ήταν στις τάξεις τους. Στο χέρι ήταν πιο βαθύ το τραύμα. Η κοπέλα που μαχαίρωσε ήταν σήμερα η πρώτη της ημέρα στο σχολείο, ήρθε από 38ο λύκειο», λέει μαθήτρια.

«Το κοριτσάκι που τραυματίστηκε έχει μια ουλή μικρή στην κοιλιά και στο χέρι. Ήταν σοκαρισμένη. Ήταν όλο το σχολείο βαμμένο στο αίμα. Δεν ήταν εύκολο. Δεκατεσσάρων χρονών παιδί. Εγώ αυτό που έκανα, ήταν να καλέσω το 100, ήρθε άμεσα το ΕΚΑΒ. Προσπάθησα να ηρεμήσω τα παιδιά γιατί αντιδρούσαν πολύ έντονα», είπε η καθαρίστρια του σχολείου.

«Η 16χρονη το έχει ξανακάνει στο άλλο το σχολείο. Γι’ αυτό έφυγε από ‘κει. Δεν γίνεται να φύγεις από το ένα σχολείο και να πας να κάνεις το ίδιο στο άλλο σχολείο. Αυτή δεν είναι λύση. Οι γονείς; Οι γονείς αυτού του παιδιού πού είναι; Έχουν τιμωρηθεί; Είναι, είναι ευθύνη τους. Πού είναι αυτοί οι γονείς;», συνέχισε.

Πριν έρθει η 16χρονη στο σχολείο είχα πει στο παιδί μου: «Θα έρθει ένα κορίτσι το οποίο έφυγε από το άλλο σχολείο γιατί έχει μαχαιρώσει άλλα παιδιά».