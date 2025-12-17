Κυψέλη: Μετανιωμένη είναι η 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη – «Είχε το μαχαίρι για να μην της επιτεθεί κανένας», λέει ο πατέρας της

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό με το μαχαίρωμα μίας 14χρονης σε σχολείο στην Κυψέλη από μία 16χρονη, η οποία το μεσημέρι της Τετάρτης, 17.12.2025, οδηγήθηκε στην φυλακή για την επίθεση.

Εκτός από την 16χρονη που μαχαίρωσε τη συμμαθήτριά της σε γυμνάσιο της Κυψέλης και κρίθηκε προφυλακιστέα, δικογραφία έχει σχηματιστεί και στους γονείς της και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη στην ανακρίτρια ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για αυτοπροστασία.

«Έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Μετανιώνω για όλη την ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί τώρα. Πολλές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Το μαχαίρι αυτό το είχα για προστασία. Ήμουν στις τουαλέτες και άκουσα τις συμμαθήτριές μου που μίλαγαν για εμένα άσχημα. Μου έκαναν δηλαδή bullying, για αυτό και θόλωσα. Ζητώ συγγνώμη. Είναι καλά η κοπέλα; Δεν ήθελα να κάνω κακό. Δεν θα έβγαζα το μαχαίρι να της επιτεθώ. Για να προστατευτώ το είχα το μαχαίρι πάνω μου. Αλλά είχα πολλά νεύρα εκείνη την ώρα και πολύ θυμό μέσα μου για όσα άκουσα να λένε», λέει η ίδια στο MEGA και το Live News.

«Ήταν ατίθασο, πανέξυπνο παιδί», λέει ο πατέρας της

Ο πατέρας της 16χρονης, μίλησε στο MEGA και την εκπομπή Live News και μεταξύ άλλων τόνισε πως: «Ήθελα να πω για τη μαμά ότι είναι αγωνίστρια. Έχει τραβήξει πάρα πολλά στη ζωή της. Αγωνίζεται για τα παιδιά της. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχω να πω μία συγγνώμη ναι. Και θέλω να βρω και τον μπαμπά της να πω μία “συγγνώμη”. Εγώ δεν το περίμενα αυτό από την… Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Πού τα βρίσκει αυτά τα πράγματα. Είχαμε μιλήσει. Της λέω “σε παρακαλώ”. Ήθελε να τελειώσει Γυμνάσιο. Να τελειώσει σχολείο. Αυτό μου έλεγε».

Σχετικά με το πού βρήκε το μαχαίρι η ανήλικη κόρη του είπε: «Κάπου πήγε και το αγόρασε, κάπου στο Μοναστηράκι. Το κατάλαβα. Εκεί τα πουλάνε αυτά. Εγώ δεν ήξερα ότι… εγώ ένα κουζινομάχαιρο την είδα να κρατάει. Μαχαίρια δεν είχαμε σπίτι ποτέ, τέτοια πράγματα».

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού. Η… το έκανε αυτό δεν ξέρω, από αντίδραση. Δεν ξέρω, φοβόταν. Την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Η … ήταν ένα ατίθασο, πανέξυπνο παιδί. Ατίθασο και δεν δεχόταν κάποια πράγματα. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Ένα βράδυ μού είχε πει ότι πήγε να την βιάσει στον δρόμο ένας Άραβας. Και το έβαλε στα πόδια, φοβήθηκε και για αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι μαζί. Έλεγε “για να προστατευτώ”», είπε ο ίδιος.

Ο πατέρας της ανήλικης τόνισε ακόμη: «Ήθελε να πάει kick boxing. Την είχα γράψει κάποτε, μετά σταμάτησε, μετά ήθελε να ξαναπάει. Για άμυνα. Γιατί μου λέει “μην μου επιτεθεί κανένας στον δρόμο να με χτυπήσει, να με βιάσει” και τέτοια. Γιατί ήταν έτσι πολύ ωραία κοπέλα η … ντυνόταν και προκλητικά. Εγώ της το έλεγα “μην ντύνεσαι προκλητικά”. Δεν με άκουγε. “Το πέταξα”, μου λέει μία μέρα. “Είχα για λίγο, μου λέει, φοβήθηκα και το πέταξα”. “Μην έχεις τέτοια πράγματα”, λέω, “πουθενά’”».

«Στα παιδιά δεν υπήρχε ποτέ ούτε ξυλοδαρμός, ούτε βιαιότητα. Ποτέ. Ούτε καν υψηλό τόνο της φωνής. Δεν την χτύπησα», είπε σχετικά με το αν είχε βιώσει κακοποίηση η κόρη του.