Ελλάδα

Κυψέλη: Νεκρό βρέφος βρέθηκε μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα της περιοχής

Άφωνοι έμειναν οι αστυνομικοί, που βρέθηκαν μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Μία ανατριχιαστική ιστορία αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με επίκεντρο ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη το οποίο είχε ενοικιαστεί μέσω του AirBnb.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατήγγειλε ότι τα άτομα που έχουν ενοικιάσει βραχυχρόνια το σπίτι του, δεν αποχωρούν ενώ κάνουν και χρήση ναρκωτικών.

Όταν μπήκε μαζί με αστυνομικούς για να γίνει έλεγχος στο χώρο, μέσα στο διαμέρισμα ήταν 6 άνθρωποι. Ανάμεσά τους ο 43χρονος που είχε νοικιάσει το χώρο και η 15χρονη κόρη του.

Οι αστυνομικοί μέσα στο διαμέρισμα βρήκαν μεταξύ άλλων και μία βαλίτσα. Όταν την άνοιξαν, πάγωσε το αίμα τους. Μέσα στη βαλίτσα ήταν ένα δοχείο και μέσα σε αυτό, ένα νεκρό βρέφος!

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