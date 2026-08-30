Τρόμος στην Αθηνών – Λαμίας: Βίντεο με οδηγό αυτοκινήτου που οδηγούσε ανάποδα στο ύψος του Σχηματαρίου

Ακόμη ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου οδηγός κινούνταν ανάποδα με το όχημά του, σκορπώντας τον φόβο στα υπόλοιπα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, κατέγραψε το ΙΧ να κινείται ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Σχηματαρίου, το ξημερώματα της Κυριακής (30.08.2026).

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Το όχημα κινείται στη αριστερή λωρίδα, ενώ ο οδηγός φαίνεται να έχει αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Ο οδηγός που τράβηξε το βίντεο ήταν τρομοκρατημένος.

Σύμφωνα με το Mega ο οδηγός που κινούνταν ανάποδα βρισκόταν στην αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Λαμία, και έτρεχε με 131 χλμ/ώρα.

Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο.