Κυψέλη: Στο «μικροσκόπιο» υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών για τη σορό που βρέθηκε στη βαλίτσα – Το «κλειδί» για την ταυτοποίηση

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη σορό της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, το Σάββατο (18.07.2026). Οι αρχές αναμένουν απαντήσεις για την ταυτότητά της ενώ εξετάζουν προσεκτικά τους φακέλους γυναικών που εξαφανίστηκαν πρόσφατα στην χώρα μας. Το «βλέμμα» στρέφεται και στην 50χρονη Κινέζα μεσίτρια, Γιου Τινγκ που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα, στις 20 Μαΐου.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε από άστεγο σε εγκαταλειμμένο κτίριο της Κυψέλης. Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής ο οποίος διαπίστωσε πως το θύμα είχε φύγει από τη ζωή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν. Το θύμα είναι μικροκαμωμένο, φορούσε σορτσάκι και είχε τα κόκκινα μαλλιά του πιασμένα κότσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μώλωπες και εκδορές δεν έχουν εντοπιστεί στη σορό.

Το βάρος των ερευνών πέφτει τόσο στην ιατροδικαστική εξέταση της σορού όσο και στην νεκροψία – νεκροτομή η οποία αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα και θα δείξει τα αίτια θανάτου της.

Ταυτόχρονα έχει ληφθεί DNA από τη σορό και τα προσωπικά της αντικείμενα για την ταυτοποίησή της. Αναμένονται να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοίγουν οι φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να δουν ποιος μετέφερε την βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας.

Ταυτόχρονα, αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ώστε να συγκρίνουν αποτυπώματα, DNA και άλλα στοιχεία με γυναίκες που εξαφανίστηκαν πρόσφατα στην χώρα μας.

Λόγω του ότι η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν το θύμα ήταν ασιατικής καταγωγής. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός που εντοπίστηκε να ανήκει στην Κινέζα μεσίτρια – μεταφράστρια που εξαφανίστηκε στη Λούτσα τον Μάιο και εθεάθη τελευταία φορά στο Νομισματοκοπείο.

Η αστυνομία έχει συλλέξει καταθέσεις από περίοικους και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την σοκαριστική υπόθεση που συγκλόνισε την Κυψέλη.