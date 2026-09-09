Κυψέλη: Σε «πρόσωπο μυστήριο» τα ρίχνουν οι γονείς για τον θάνατο του βρέφους – «Μας είπε ότι το μαχαίρωσε και μας εκβίαζε»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, με τον 43χρονο πατέρα και την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του να κρατούνται από τις Αρχές.

Αν και αρχικά τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη, που διέμεναν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, είχαν ισχυριστεί ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, πλέον αποδίδουν τον θάνατο του μωρού τους σε δολοφονική ενέργεια από τρίτο πρόσωπο, ένα πολύ επικίνδυνο άτομο, όπως υποστήριξαν.

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους κατηγορούμενους γονείς οι πελάτες του ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ότι το βρέφος είχε προβλήματα με το στομάχι του, παραδέχτηκαν τη δολοφονία αλλά αρνήθηκαν ότι το διάπραξαν εκείνοι. Απέδωσαν μάλιστα τη δολοφονία σε τρίτο πρόσωπο, που μέχρι χθες δεν είχαν κατονομάσει.

«Εκείνη την περίοδο μέναμε στο σπίτι μαζί με το μωρό, την κόρη μας και τα δύο αγόρια. Την ημέρα που σκοτώθηκε το βρέφος, εμείς ήμασταν στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Όταν γυρίσαμε, βρήκαμε σε κατάσταση παραφροσύνης τον… Μας είπε ότι το μωρό έκλαιγε συνέχεια, θόλωσε και το μαχαίρωσε. Πάθαμε σοκ. Εκείνος, μας εκβίασε. Μας είπε “δεν θα θάψετε κανένα μωρό, θα το κρατήσετε για να σας εκβιάζω μια ζωή”. Είναι επικίνδυνος γι’ αυτό δεν είπαμε εξαρχής τι έχει συμβεί».

Τόσο ο 43χρονος και η 38χρονη όσο ο 26χρονος Αφγανός συγκατηγορούμενός τους παραμένουν υπό προσωρινή κράτηση, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο να πέσει άπλετο φως στην ανατριχιαστική υπόθεση.

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Τι ισχυριζόταν η 38χρονη μετά τη σύλληψή της

Πριν ανασκευάσει η 38χρονη μητέρα του βρέφους είχε ισχυριστεί μετά τη σύλληψή της πως εκείνη απουσίαζε όταν ξεψύχησε το μωρό.

«Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο. Δεν το είπα στην Αστυνομία γιατί ήθελα να το κρατήσω κοντά μου. Επίσης, φοβόμουν ότι η Αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα μου δύο παιδιά. Το μωρό είχε πόνους στην κοιλιά και πυρετό, ο σύζυγός μου του έκανε μασάζ στην κοιλιά. Εγώ το είδα νεκρό. Πριν πεθάνει ήταν μαζί του ο άντρας μου και τα δύο μου παιδιά.

«Έβγαιναν άσπρα υγρά από το στόμα και τη μύτη του»

Μέχρι χθες πάντως ο 43χρονος έλεγε ότι το μωρό πέθανε στα χέρια του.

«Το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022 περίπου στις 8 με 9 το βράδυ. Ξαφνικά άκουσα από την κούνια έναν δυνατό ήχο. Ήμασταν όλη η οικογένεια στο τραπέζι. Το μωρό δεν έκλαιγε, ήταν σαν να βρισκόταν σε αφασία. Εγώ τρόμαξα και άρχισα να του κάνω μασάζ όπως μου είχαν δείξει οι γιατροί. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά δεν τα κουνούσε», είχε πει ο 43χρονος.

«Όσο του έκανα μασάζ έβγαιναν άσπρα υγρά από το στόμα του και τη μύτη του. Μετά χαλάρωσε το σώμα του και δεν έπιαναν παλμό και τότε κατάλαβα ότι έχει πεθάνει. Όλο αυτό το περιστατικό διήρκησε 10 λεπτά. Του έκανα τεχνητές αναπνοές. Η σύζυγός μου και τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένοι.

Προφυλακιστέος και ο Αφγανός

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας, που βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ο 26χρονος υποστήριξε, όπως αναμενόταν, πως δεν γνώριζε πως η 15χρονη ήταν ανήλικη.

«Μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν εμένα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν την σχέση μας αλλά κανείς δεν με απέτρεψε. Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος», ανέφερε.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Για την ώρα μια σειρά από ψέματα και αντιφάσεις των πρωταγωνιστών της ανατριχιαστικής υπόθεσης, έχουν καταρριφθεί από ιατρικές εξετάσεις. Το αγγελούδι δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, το άψυχο σώμα του τοποθετήθηκε σε κατάψυξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ομολογία για το έγκλημα φρίκης στην Κυψέλη.