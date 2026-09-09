Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Έκαιγε σε χώρο επιχείρησης μετάλλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, καίγονται απορρίμματα στην αυλή της επιχείρησης
Όχημα της Πυροσβεστικής
Όχημα της Πυροσβεστικής / eurokinissi
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Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (9/9/2026), γύρω στις 14:20 σε χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το typosthes.gr η φωτιά ξέσπασε σε αυλή επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων που βρίσκεται επί της Συμμαχικής οδού και έχει πεταμένα σκουπίδια.

Στην περιοχή υπάρχουν πυκνοί μαύροι καπνοί και επιχειρεί η πυροσβεστική.

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