Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Έκαιγε σε χώρο επιχείρησης μετάλλων

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (9/9/2026), γύρω στις 14:20 σε χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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Σύμφωνα με το typosthes.gr η φωτιά ξέσπασε σε αυλή επιχείρησης εμπορίας και μεταποίησης μετάλλων που βρίσκεται επί της Συμμαχικής οδού και έχει πεταμένα σκουπίδια.

#Πυρκαγιά σε χωρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026

Στην περιοχή υπάρχουν πυκνοί μαύροι καπνοί και επιχειρεί η πυροσβεστική.