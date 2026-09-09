Ελλάδα

Στη φυλακή ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών για μαστροπεία σε βάρος δύο 16χρονων κοριτσιών

Ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, που κατηγορείται ότι εξέδιδε ανήλικα κορίτσια και ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας (7.9.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών αρνήθηκε ότι εξέδιδε τα 16χρονα κορίτσια, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικες του συστήθηκαν ως ενήλικες.

Όπως κατηγορείται, τον περασμένο Ιούνιο ανήρτησε αγγελίες σε διαδικτυακή πλατφόρμα, με φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών.

Το τηλέφωνο στις αγγελίες ήταν τηλέφωνο που διαχειριζόταν ο ίδιος. Μάλιστα φέρεται να πραγματοποίησε ραντεβού σε πελάτες με τα ανήλικα κορίτσια, στα οποία ήταν ο ίδιος παρών, με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 33χρονου μετά από την καταγγελία της μητέρας της μίας 16χρονης. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για εμπορία ανθρώπων εις βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων και μαστροπεία.

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