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Νέα τηλεφωνική απάτη με αυτοματοποιημένο μήνυμα δήθεν από την ΕΛΑΣ – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες για νέα μέθοδο τηλεφωνικής απάτης (vishing)
Hacker, thief is using their fingers to press passwords to break into personal data on smartphones. Concept of personal data hacking and financial hacking.
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Μια νέα τηλεφωνική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να παριστάνουν την ΕΛΑΣ και να προσπαθούν να τρομάξουν τους πολίτες, λέγοντάς τους ότι τα προσωπικά τους στοιχεία έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Η κλήση γίνεται από άγνωστο αριθμό και ακολουθεί ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά.

Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για την απάτη, καθώς οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν πανικό και αίσθημα επείγοντος. Στο ηχογραφημένο μήνυμα ζητούν από τον πολίτη να πατήσει το πλήκτρο «1» στο τηλέφωνό του, προκειμένου δήθεν να συνδεθεί με εκπρόσωπο και να ενημερωθεί για την υπόθεσή του.

Τι ακούνε όσοι σηκώνουν το τηλέφωνο

Όλα ξεκινούν με μια κλήση από άγνωστο αριθμό. Μόλις ο πολίτης απαντήσει, ακούει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο υποστηρίζει ότι η ταυτότητα ή άλλα προσωπικά του στοιχεία συνδέονται με κάποια παράνομη δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, το μήνυμα τον καλεί να πατήσει το «1». Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: δεν πρέπει να πατήσετε κανένα πλήκτρο ούτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε άλλη οδηγία ακούσετε.

Οι απατεώνες ποντάρουν κυρίως στον αιφνιδιασμό. Θέλουν ο άνθρωπος που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής να φοβηθεί ότι αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με τις Αρχές και να αντιδράσει γρήγορα, χωρίς να σκεφτεί αν η κλήση είναι πραγματική.

Τι δεν θα σας ζητήσει ποτέ η Ελληνική Αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους αυτοματοποιημένα τηλεφωνικά μηνύματα για να ενημερώσει κάποιον ότι εμπλέκεται σε ποινική ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Επίσης, δεν ζητά από τους πολίτες να πατήσουν κάποιον αριθμό στο κινητό τους για να συνδεθούν με αστυνομικό, ούτε ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω μιας τέτοιας τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που πρέπει να χτυπήσει «καμπανάκι» είναι η πίεση για άμεση αντίδραση. Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να πείσουν το υποψήφιο θύμα ότι δεν υπάρχει χρόνος και ότι πρέπει να κάνει αμέσως όσα του ζητούν.

Εάν δεχτείτε αντίστοιχη τηλεφωνική κλήση:

  • Τερματίστε αμέσως την επικοινωνία.
  • Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο στο τηλέφωνό σας.
  • Μην κοινοποιήσετε προσωπικά, οικονομικά ή τραπεζικά στοιχεία.
  • Ενημερώστε τους οικείους σας, ιδιαίτερα ηλικιωμένα άτομα και όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους μεθόδους εξαπάτησης.

Η έγκαιρη αναγνώριση των χαρακτηριστικών της απάτης αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας απέναντι σε αντίστοιχες απόπειρες εξαπάτησης.

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