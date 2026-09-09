Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας 23χρονης που έχασε τη ζωή της στο ίδιο σημείο το 2022 – «Είναι επικίνδυνος δρόμος»

«Υπάρχουν αναφορές από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου» τονίζει ο άνδρας
Το λεωφορείο που έπεσε πάνω στη στάση
Το λεωφορείο που έπεσε πάνω στη στάση
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τον τρόμο σκόρπισε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης 09.09.2026, όταν συγκρούστηκε με άλλο λεωφορείο και έπεσε πάνω σε στάση, με 4 γυναίκες να μεταφέρονται τραυματισμένες στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση με συνέπεια να τραυματιστούν οι 4 γυναίκες ηλικίας 17, 21, 50 και 62 ετών.

Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση της 21χρονης, η οποία φέρεται να περίμενε στη στάση και βρέθηκε κάτω από τα χαλάσματα.

Στο σημείο βρισκόταν ήδη ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, το οποίο είχε σταματήσει στη στάση προκειμένου να αποβιβάσει και να επιβιβάσει επιβάτες. Το δεύτερο λεωφορείο, που ακολουθούσε, προσέκρουσε πάνω του και στη συνέχεια κατέληξε στη στάση, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Το σημείο που έγινε το σοβαρό τροχαίο, φαίνεται να έχει απασχολήσει ξανά κατά το παρελθόν, καθώς κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Όπως αναφέρουν, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τροχαία, ενώ τρεις φορές διαφορετικά οχήματα έχουν προσκρούσει στη στάση.

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει η μαρτυρία του πατέρα μιας 23χρονης γυναίκας στο Live News, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στο ίδιο σημείο, τον Ιανουάριο του 2022.

«Ιανουάριος του ’22. 23 χρονών. Ένας ανεύθυνος, επικίνδυνος, επιπόλαιος οδηγός στην ανηφόρα τη χτύπησε, έμεινε εννιά μέρες στην εντατική με σπασμένα τέσσερα σημεία στη λεκάνη, δύο στο ιερό οστό. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε δωρεές οργάνων και νεφρά. Τον ίδιο δρόμο αυτόν τον βγάζει επικίνδυνο και η ίδια η αυτοψία της Τροχαίας, την οποία ζητήσαμε εμείς να κάνει. Υπάρχουν αναφορές από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Ο δρόμος αυτός είχε πάνω 7 εκκλησάκια που άρχισαν να τα αφαιρούν και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο».

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
495
258
122
122
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο Κολωνάκι όταν ένιωσε πόνο στο στήθος και μεταφέρθηκε σε ιατρείο. Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30
Γιώργος Μαζωνάκης
Ανανεώθηκε πριν 54 δευτερόλεπτα
15
Σε «πρόσωπο μυστήριο» τα ρίχνουν οι γονείς για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη - «Μας είπε ότι το μαχαίρωσε και μας εκβίαζε»
Ο 43χρονος και η 38χρονη ισχυρίστηκαν ότι το βρέφος είχε προβλήματα με το στομάχι του, παραδέχτηκαν τη δολοφονία αλλά αρνήθηκαν ότι το διέπραξαν αν εκείνοι, αποδίδοντας τη δολοφονία σε τρίτο πρόσωπο
To ζευγάρι που έκρυβε το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη
Newsit logo
Newsit logo