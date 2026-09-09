Τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας 23χρονης που έχασε τη ζωή της στο ίδιο σημείο το 2022 – «Είναι επικίνδυνος δρόμος»

Τον τρόμο σκόρπισε ένα ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης 09.09.2026, όταν συγκρούστηκε με άλλο λεωφορείο και έπεσε πάνω σε στάση, με 4 γυναίκες να μεταφέρονται τραυματισμένες στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο των Συκεών στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση με συνέπεια να τραυματιστούν οι 4 γυναίκες ηλικίας 17, 21, 50 και 62 ετών.

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Πιο σοβαρή είναι η κατάσταση της 21χρονης, η οποία φέρεται να περίμενε στη στάση και βρέθηκε κάτω από τα χαλάσματα.

Στο σημείο βρισκόταν ήδη ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, το οποίο είχε σταματήσει στη στάση προκειμένου να αποβιβάσει και να επιβιβάσει επιβάτες. Το δεύτερο λεωφορείο, που ακολουθούσε, προσέκρουσε πάνω του και στη συνέχεια κατέληξε στη στάση, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Το σημείο που έγινε το σοβαρό τροχαίο, φαίνεται να έχει απασχολήσει ξανά κατά το παρελθόν, καθώς κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

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Όπως αναφέρουν, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τροχαία, ενώ τρεις φορές διαφορετικά οχήματα έχουν προσκρούσει στη στάση.

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει η μαρτυρία του πατέρα μιας 23χρονης γυναίκας στο Live News, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στο ίδιο σημείο, τον Ιανουάριο του 2022.

«Ιανουάριος του ’22. 23 χρονών. Ένας ανεύθυνος, επικίνδυνος, επιπόλαιος οδηγός στην ανηφόρα τη χτύπησε, έμεινε εννιά μέρες στην εντατική με σπασμένα τέσσερα σημεία στη λεκάνη, δύο στο ιερό οστό. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε δωρεές οργάνων και νεφρά. Τον ίδιο δρόμο αυτόν τον βγάζει επικίνδυνο και η ίδια η αυτοψία της Τροχαίας, την οποία ζητήσαμε εμείς να κάνει. Υπάρχουν αναφορές από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Ο δρόμος αυτός είχε πάνω 7 εκκλησάκια που άρχισαν να τα αφαιρούν και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο».

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.55 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του Οργανισμού (μοντέλο του 2024) της γραμμής 28, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμπολιτών μας.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης «Καν – Καν». Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΘ κατέληξε στη στάση.

Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους, και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται ήδη σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ.