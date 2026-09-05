Κυψέλη: Σενάριο πως έδιναν στο μωρό ναρκωτικά για να μην κλαίει – Εξέταση από ψυχίατρο στο ζευγάρι ζητά ο δικηγόρος τους

Το σενάριο πως ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα έδιναν στο βρέφος τους ναρκωτικά για να σταματήσει να κλαίει, εξετάζουν τα στελέχη της αστυνομίας. Οι εξελίξεις στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, όπου οι δύο γονείς έβαλαν τον νεκρό μωρό τους στην κατάψυξη και έπειτα σε βαλίτσα, συνεχίζουν και προκαλούν αποτροπιασμό. Οι αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση, βάζοντας στο επίκεντρο τις καταθέσεις των άλλων 3 παιδιών για να διαπιστωθεί το χρονικό της δολοφονίας του 8 μηνών βρέφους.

Οι γονείς που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, περιέγραψαν στις αρχές πως το βρέφος αντιμετώπιζε από πολύ νωρίς προβλήματα υγείας με αποτέλεσμα να κλαίει ασταμάτητα. Τα συμπτώματα που παρουσίασαν ο 43χρονος και η 38χρονη παραπέμπουν σε στερητικό σύνδρομο, υπόθεση που δεν αποκλείεται καθώς και οι δύο ήταν ναρκομανείς. Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Χρήστος Ψαρράς, μίλησε στο Ertnews για την υπόθεση δολοφονίας του βρέφους της Κυψέλης, επιμένοντας πως οι εντολείς του αρνούνται πως σκότωσαν το μωρό, υποστηρίζοντας μάλιστα πως πέθανε από φυσιολογικά αίτια.

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Εξήγηση για ποιον λόγο βρέθηκαν προθανάτιες μαχαιριές στο κορμί του βρέφους, ακόμα δεν έχουν δώσει. Ισχυρίζονται πως τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον πάγο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς παραδέχθηκαν πως έκαναν πολλά λάθη και στάθηκαν κακοί γονείς για τα παιδιά τους. Υπενθυμίζεται πως παιδιά του ζευγαριού είναι το νεκρό βρέφος, η 15χρονη εγκυμονούσα (από τον Αφγανό που έμενε στο σπίτι τους) και ο 13χρονος. Το 9χρονο αγόρι είναι παιδί της Γερμανίδας παρά τους ισχυρισμούς της πως το έκανε με τον 43χρονο.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Ψαρρά, οι δύο γονείς επιμένουν πως κατέψυξαν την άψυχη σορό του βρέφους καθώς δεν μπορούσαν να το αποχωριστούν. Υποστήριξαν δε πως έδωσαν μάχη για να το βοηθήσουν με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ έκαναν τιτάνια προσπάθεια για να το επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως να το καταφέρνουν.

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Το γιατί δεν ειδοποίησαν άμεσα γιατρό, παραμένει ακόμα αναπάντητο.

Ο δικηγόρος ζήτησε μάλιστα το ζευγάρι να περάσει από ψυχιατρική εκτίμηση, πιστεύοντας ότι πάσχουν από παθήσεις που τους επηρεάζουν νευρολογικά με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμβαδίσουν με τις αρχές της κοινωνίας.

Όσον αφορά τα 3 ανήλικα παιδιά, εξήγησε πως παραμένουν σε ασφαλές σημείο, κάτω από την προστασία του κράτους.

Η 15χρονη εκτός από έγκυος έχει εμφανίσει επίσης στερητικό σύνδρομο… Παραμένει άγνωστη η κατάσταση της ψυχικής υγείας των 3 παιδιών καθώς πέρα από το ότι γνώριζαν πως το αδελφάκι τους είναι νεκρό στην κατάψυξη, υπήρχαν στο παρελθόν καταγγελίες για κακές και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης.

Τι είναι το στερητικό σύνδρομο στα βρέφη

Πίσω από το επίμονο κλάμα και τα υπόλοιπα προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το μωρό θα μπορούσε να βρίσκεται και μία σοβαρή ιατρική κατάσταση. Πρόκειται για το νεογνικό στερητικό σύνδρομο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε βρέφη που έχουν εκτεθεί σε εξαρτησιογόνες ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξήγησε στο Live News:

«Το νεογνικό σύνδρομο είναι σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει νεογνό όταν στην εγκυμοσύνη έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Μεταφέρονται μέσω του πλακούντα».

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η μητέρα έχει παραδεχθεί ότι είναι χρόνια χρήστης ουσιών. Ωστόσο, το εάν το συγκεκριμένο βρέφος πράγματι παρουσίαζε στερητικό σύνδρομο δεν έχει επιβεβαιωθεί και αναμένεται να διερευνηθεί μέσα από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα συμπτώματα ενός τέτοιου συνδρόμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονα.

«Οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκό τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετός, διάρροια, δυσκολία στη σίτιση».

Ορισμένα από αυτά μοιάζουν με όσα, σύμφωνα με τις περιγραφές των γονιών, που αμφισβητεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τις πολλαπλές μαχαιριές, αντιμετώπιζε το εννέα μηνών βρέφος: δυσκολία στη σίτιση, προβλήματα με το έντερο, εμετούς και πολύωρο κλάμα.