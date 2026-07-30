Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της 38χρονης που εξέπεμπε σήμα μέρες μετά τη δολοφονία – Στο «μικροσκόπιο» οι επαφές της

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα και σήμερα (30.07.2026) γύρω από το θρίλερ με τον θάνατο της 38χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα στην βαλίτσα στην Κυψέλη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως η Βρετανίδα έφτασε στη χώρα μέσω του Εδιμβούργου ενώ το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι και τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της.

Η σορός της 38χρονης γυναίκας βρέθηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο. Ο άνδρας κατήγγειλε πως είδε ένα ανθρώπινο πόδι να κρέμεται από βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη και αμέσως ειδοποίησε τις αρχές. Έτσι, ξεκίνησε αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση της σορού, ώσπου εν τέλει ΕΛΑΣ και Ιντερπόλ ανακάλυψαν τα στοιχεία της.

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Αποδείχθηκε πως η σορός ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά E.J.R, η οποία μάλιστα έφτασε στην Ελλάδα μέσω του Εδιμβούργου, στις 26 Ιουνίου.

Από εκείνη την ημέρα μέχρι και τη στιγμή που βρήκε τραγικό θάνατο, έμενε σε φιλικό σπίτι σε περιοχή της Αττικής.

Η ημερομηνία δολοφονίας της φαίνεται πως είναι η 15η Ιουλίου, την ημέρα που οι φίλοι της έχασαν και τα ίχνη της. Τρεις ημέρες μετά βρέθηκε και η σορός της.

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Το ακόμη πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι τα ευρήματα για το κινητό της.

Μετά από άρσεις απορρήτου αποδείχθηκε πως το κινητό της ήταν ανοιχτό και εξέπεμπε σήμα μέχρι και την στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της ταυτοποίησή της.

Αφού οι πληροφορίες βγήκαν στη «δημοσιότητα», πιθανόν ο δράστης να πανικοβλήθηκε και να κατέστρεψε τότε το κινητό της για να καλύψει τα ίχνη του.

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η Βρετανίδα.

Πώς έγινε η ταυτοποίησή της

Καταλυτικό ρόλο στην ταυτοποίηση της σορού έπαιξαν τα ρούχα που φορούσε το θύμα.

Το μαύρο σορτς με το λογότυπο ενός γαλλικού πανεπιστημίου έκαναν τις ελληνικές αρχές να ενημερώσουν την Ιντερπόλ, προσπαθώντας να ταυτίσουν την σορό με κάποια υπόθεση εξαφάνισης στο εξωτερικό.

Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και από την αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε το θύμα, ώστε να διαπιστωθεί αν έφτασε στην Ελλάδα μόνη ή με παρέα.