Πανσέληνος: Μάγεψε το «φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού» – Εντυπωσιακές εικόνες από Ναύπλιο και Κέρκυρα

Μοναδικό θέαμα πρόσφερε η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή ως «φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού», η οποία έκανε την εμφάνισή της στον ουρανό, τα ξημερώματα προς Πέμπτη (30.07.2026) χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες.

Το αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της πανσελήνου έγινε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, όταν το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού βρέθηκε στο πιο λαμπρό σημείο του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

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Οι εικόνες που κατέγραψαν φωτορεπόρτερ της Eurokinissh από Κέρκυρα και Ναύπλιο, είναι μαγικές.

Εντυπωσιακές εικόνες από το φεγγάρι στην Κέρκυρα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ολόγιομο φεγγάρι στην Κέρκυρα / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού φώτισε τον ουρανό, δημιουργώντας ρομαντική διάθεση για τους λάτρεις του διαστήματος.

Πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και την όγδοη από τις συνολικά δεκατρείς πανσελήνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026.

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Συγκλονιστικό πλάνο από την πανσέληνο στο Ναύπλιο / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Η πανσέληνος του Ιουλίου στο Ναύπλιο / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Η ονομασία της προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεαν κάθε πανσέληνο με τον κύκλο της φύσης και τις εποχικές μεταβολές. Είναι επίσης γνωστή και ως «Πανσέληνος του Κεραυνού», καθώς συμπίπτει με την περίοδο των έντονων θερινών καταιγίδων σε πολλές περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Η πανσέληνος του Ιουλίου θεωρείται η απαρχή μιας περιόδου με ιδιαίτερο αστρονομικό ενδιαφέρον, καθώς τους επόμενους μήνες αναμένονται ακόμη περισσότερα εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα.