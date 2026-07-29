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Λακωνία: Φωτιά στον Αγερανό Γυθείου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά στο Γύθειο
Photo / Facebook
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 29.07.2026, για φωτιά που ξέσπασε στο Γύθειο Λακωνίας.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγερανός Γυθείου, στη Λακωνία, και ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Ανατολικης Μανης.

Την επιχείρηση κατάσβεσης δυσχεραίνει το γεγονός ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Για τη φωτιά στο Γύθειο, ήχησε το 112 ζητώντας από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται πως στη Λακωνία σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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