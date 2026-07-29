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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες

Στη φωτιά στο Ρέθυμνο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 24 πυροσβεστικά οχήματα
Φωτιά στο Ηράκλειο
Photo / AntilalosPress / Facebook
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για δύο φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Η πρώτη φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης καίει σε χαμηλή βλάστηση και εκδηλώθηκε στο Μορόνι, και έχε τεθεί υπό έλεγχο ενώ μεγάλη είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ρέθυμνο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα ένα ακόμη μέτωπο, ακόμη πιο δύσκολο καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, με την κατάσταση να είναι ανησυχητική.

Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, ενώ άμεσα εκδόθηκε και 112 για τους κατοίκους της περιοχής Κρύα Βρύση, να εκκενώσουν προς Ρέθυμνο.

Στο περιστατικό συνέδραμαν αρχικά 54 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το μέτωπο φαίνεται να καίει ανεξέλεγκτο και έτσι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν, 95 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 24 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης τέσσερα ελικόπτερα.

Λίγη ώρα αργότερα ήχησε το 112 και πάλι για προληπτική εκκένωση των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη.

Η φωτιά στο Ηράκλειο καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος οι κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.

Για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, του Δήμου Αγίου Βασιλείου είπε πως δεν απειλούνται κατοικίες και γεωργικές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Τσαπάκος κάνει λόγο για πλήρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τον νομό και ενισχύονται από εναέρια μέσα που έχει δοθεί εντολή να βρεθούν στο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα Τετάρτη 29.07.2026 και αύριο Πέμπτη, ο χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας, είναι πολύ υψηλός (4) με την προσοχή όλων να είναι απαραίτητη.

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