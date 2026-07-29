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Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι – Της έκαναν πρώτες βοήθειες όμως δεν τα κατάφερε

Της έκαναν λαβή Χάιμλιχ για να αποφράξουν την την αεροφόρο οδό της, όμως δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή
Σουβλάκι
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Μια απλή στιγμή μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε τραγωδία στη Λαμία, όταν μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι σε κεντρικό κατάστημα εστίασης. Κανείς από όσους βρίσκονταν εκεί δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29.07.2026 στη Λαμία, όταν η ηλικιωμένη υπέστη πνιγμονή ενώ έτρωγε το σουβλάκι της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα κομμάτι κρέας έκλεισε την αεροφόρο οδό της.

Το προσωπικό του καταστήματος έτρεξε αμέσως να τη βοηθήσει. Έγιναν προσπάθειες με τη λαβή Χάιμλιχ, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να την σώσουν.

Την ίδια στιγμή ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσαν και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα. Βλέποντας ότι η γυναίκα είχε ακόμη σφυγμό, ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), αναφέρει το LamiaReport.

Λίγο αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες για να την επαναφέρουν. Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής.

Η 74χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όμως η κατάστασή της ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν κατάφεραν να την σώσουν.

Τελικά διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της από ασφυξία, βυθίζοντας στη θλίψη όσους έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

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