Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε η 7χρονη από τη Μολδαβία που έχασε γονείς και αδερφάκι σε τροχαίο

Η 7χρονη από τη Μολδαβία, που τραυματίστηκε σοβαρά στο φρικτό τροχαίο της Χαλκιδικής, επέστρεψε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για να συνεχίσει τη νοσηλεία της, μετά από πολυήμερη παραμονή της στη ΜΕΘ.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου 2026 στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, με το αυτοκίνητο της οικογένειας να συγκρούεται με βυτιοφόρο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το κοριτσάκι έχασε τους γονείς του και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι του.

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Αμέσως μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και το ίδιο βράδυ διακομίστηκε στο Παπαγεωργίου. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε δύο δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, δίνοντας μάχη για να της σώσουν τη ζωή.

Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου. Έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας, η μικρή επέστρεψε πλέον στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή της.

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία δεν την έχει αφήσει μόνη ούτε στιγμή. Έφυγε μόνο για λίγο στη Μολδαβία, ώστε να αποχαιρετήσει τους δικούς της ανθρώπους στις κηδείες των θυμάτων, και επέστρεψε αμέσως στη Θεσσαλονίκη για να είναι ξανά κοντά στην ανιψιά της.

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Η 7χρονη εξακολουθεί να δίνει μια δύσκολη μάχη, έχοντας μπροστά της έναν μακρύ δρόμο αποθεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι στη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγος του οδηγού και η 6 μηνών κόρη τους. Ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε λίγο μετά τις 22:30.

Η αστυνομία στο μεταξύ προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα με θύματα τα τρία μέλη της οικογένειας Μολδαβών παραθεριστών, στη Χαλκιδική. Συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου και αφέθηκε ελεύθερος.