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Στη φυλακή ο 30χρονος Αιγύπτιος με τη χειροβομβίδα εναντίον του Ισίδωρου Ντογιάκου

Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δέχθηκε εντολή από ισοβίτη κρατούμενο να παραλάβει χειροβομβίδα και να την τοποθετήσει σε συγκεκριμένο στόχο
Ο Αιγύπτιος στα δικαστήρια της Ευελπίδων
Ο Αιγύπτιος στα δικαστήρια της Ευελπίδων
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με χειροβομβίδα που προοριζόταν για τον πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο

Ο Αιγύπτιος που κατηγορείται για διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας, φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ό,τι και προανακριτικά, ότι δηλαδή δέχθηκε εντολή από ισοβίτη κρατούμενο να παραλάβει χειροβομβίδα και να την τοποθετήσει σε συγκεκριμένο στόχο.

Κατά τον ισχυρισμό του Αιγύπτιου, ο ίδιος μετέβη στη Γλυφάδα, όπου συνάντησε 27χρονο Έλληνα, πήρε τη χειροβομβίδα σε κουτί και τη διεύθυνση του στόχου, χωρίς όπως υποστηρίζει ο ίδιος να ξέρει σε βάρος ποιου προσώπου σχεδιαζόταν η επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος έλαβε 500 ευρώ ως προκαταβολή, παραλαμβάνοντας τη χειροβομβίδα και θα έπαιρνε άλλα 1.500 ευρώ μετά την επίθεση σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. 

Μαζί με τον 30χρονο, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε και ο ισοβίτης Αιγύπτιος, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. 

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