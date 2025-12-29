Λαμία: Αυτοκίνητο παραβίασε Stop, εμβόλισε άλλο ΙΧ και ντελαπάρισε – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29.12.25) στη Λαμία όταν αυτοκίνητο παραβίασε Stop και εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Μητροπολίτη Δαμασκηνού και Άρη Βελουχιώτη στα Κάτω Ρεβένια Λαμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός ενός Toyota παραβίασε το Stop της οδού Άρη Βελουχιώτη και «εμβόλισε» το μπλε Fiat που κινούταν κανονικά επί της οδού Μητροπολίτη Δαμασκηνού.

Το μπλε Fiat μετά τη σύγκρουση έφερε τούμπες μέσα στο δρόμο, με τον ηλικιωμένο οδηγό να τραυματίζεται και να διακομίζεται στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.