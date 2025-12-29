Ελλάδα

Λαμία: Αυτοκίνητο παραβίασε Stop, εμβόλισε άλλο ΙΧ και ντελαπάρισε – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός

Το μπλε αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση έφερε τούμπες μέσα στο δρόμο, με τον ηλικιωμένο οδηγό να τραυματίζεται και να διακομίζεται στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας
Τροχαίο στη Λαμία
Αυτοκίνητο παραβίασε το Stop και ντελαπάρισε στο κέντρο της Λαμίας / lamiareport.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29.12.25) στη Λαμία όταν αυτοκίνητο παραβίασε Stop και εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Μητροπολίτη Δαμασκηνού και Άρη Βελουχιώτη στα Κάτω Ρεβένια Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο οδηγός ενός Toyota παραβίασε το Stop της οδού Άρη Βελουχιώτη και «εμβόλισε» το μπλε Fiat που κινούταν κανονικά επί της οδού Μητροπολίτη Δαμασκηνού.

Τροχαίο στη Λαμία
Το αυτοκίνητο που ανατράπηκε στη Λαμία / lamiareport.gr

 

Το μπλε Fiat μετά τη σύγκρουση έφερε τούμπες μέσα στο δρόμο, με τον ηλικιωμένο οδηγό να τραυματίζεται και να διακομίζεται στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Τροχαίο στη Λαμία
Στο νοσοκομείο ένας οδηγός / lamiareport.gr

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
150
121
121
116
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo