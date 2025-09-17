Ελλάδα

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε σπίτι – Απεγκλωβίστηκαν 3 άτομα, 6 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17.9.2025) σε σπίτι στο κέντρο της Λαμίας με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. 

Σύμφωνα με το lamianow.gr κάτοικος της Λαμίας αντελήφθη καπνούς να βγαίνουν από κατοικία με κλειστά παντζούρια, στην οποία διέμεναν δύο ηλικιωμένοι κι ένα ακόμη άτομο. Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο με πέντε οχήματα.

Ένας γείτονας προσπάθησε να μπει στο σπίτι να τους απεγκλωβίσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο αστυνομικοί με αναπνευστικά προβλήματα.

Άνδρες της Τροχαίας απέκλεισαν την κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης.

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι με ειδικές μάσκες και μπουκάλες λόγω του πυκνού μαύρου καπνού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τρεις ενοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη σειρά τους στο νοσοκομείο. 

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατά τις πρώτες πληροφορίες φέρει σοβαρά εγκαύματα. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

