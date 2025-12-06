Συμβαίνει τώρα:
Λαμία: Σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι άνδρα που περπατούσε σε πεζοδρόμιο – Ελαφρά τραυματίας στο νοσοκομείο

Από την κακοκαιρία Byron που έχει χτυπήσει την χώρα τα τελευταία 24ωρα η Λαμία έχει έρθει αντιμέτωπη και με άλλα συμβάντα που ευτυχώς δεν κατέληξαν σε κάποιο τραυματισμό
Οι σοβάδες που έπεσαν πάνω στον άνθρωπο / φωτό lamiareport.gr

Η συνεχής και δυνατή βροχή που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron τα τελευταία 24ωρα έχουν προκαλέσει πολλές ζημιές σε υποδομές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, σοβάδες έπεσαν απο κτήριο στην Λαμία, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός πολίτη που περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

Οι σοβάδες κατέρρευσαν εξαιτίας της κακοκαιρίας κατά τις 8:00 το πρωί του Σαββάτου (6/12/25) στη συμβολή Πανουργιά και Θερμοπυλών ακριβώς στα «ξεχασμένα» φανάρια στη Λαμία.

Ένας 35χρονος Λαμιώτης πήγαινε στη δουλειά του, όταν κομμάτια από σοβά του έπεσαν στο κεφάλι. Επαγγελματίας από κοντινό κατάστημα έσπευσε να τον βοηθήσει και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Στον τραυματία δόθηκε πάγος για πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια το ασθενοφόρο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για εξετάσεις.

Βέβαια από την επίμονη νεροποντή των τελευταίων ωρών η Λαμία ήρθε αντιμέτωπη και με άλλα συμβάντα που ευτυχώς αυτά δεν κατέληξαν σε κάποιο τραυματισμό ανθρώπου.

Περιπολικό στο σημείο του ατυχήματος / φωτό lamiareport.gr

Το βράδυ έπεσε ένα τοιχίο στην πάροδο που ενώνει την οδό Υψηλάντου με την οδό Φοίνικος, μεταξύ των κάθετων οδών Βλαχογιάννη και Σάμου.

φωτό lamiareport.gr

Τοίχος έπεσε και στην οδό Μακρυγιάννη δίπλα στην πλατεία Λαού, αλλά και κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω σε καταστήματα στα Γαλανέικα.

