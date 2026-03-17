Λαμία: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 27χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν»

Απότομα κόπηκε το νήμα της ζωής της 27χρονης μητέρας τριών παιδιών από τη Λαμία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15.03.2026).

Όλη η Λαμία θρηνεί τον χαμό της 27χρονης στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, λίγα λεπτά μετά τις 16:30, στην είσοδο της Λαμίας προς τον παράδρομο της Ανθήλης, αμέσως μετά τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται κοντά σε βενζινάδικο. Από το σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε η νεαρή γυναίκα καθώς και ο οδηγός και ο συνοδηγός του άλλου οχήματος, οι οποίοι είναι πατέρας και γιος.

Στο σημείο έσπευσε διασωστικό πλήρωμα της πυροσβεστικής, καθώς και δύο ασθενοφόρα και αυτοκίνητο της Τροχαίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη νεαρή γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η 27χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Η άτυχη γυναίκα ήταν σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών, τα οποία φοιτούν σε δημοτικό και νηπιαγωγείο. Ο άντρας της μιλώντας στο Live News συγκλονίζει, λέγοντας ότι η οικογένειά του φαλήρισε μετά τον χαμό της 27χρονης.

«Όταν είχε μπει στον κυκλικό κόμβο η σύζυγος, και έκανε δεξιά για τον παράδρομο δηλαδή, αυτή είχε πολύ χαμηλή ταχύτητα γιατί αναγκαστικά μόλις μπαίνεις στον κόμβο πας πολύ σιγά. Ο άλλος που ερχόταν από Ανθήλη ήταν γκαζωμένος. Πήγαινε πολύ γρήγορα. 78 χρόνων. Είχε και συνοδηγό τον γιο του. Χτύπησε τη σύζυγο και έφτασε απέναντι, μέσα στα χόρτα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση», είπε ο σύζυγος της 27χρονης.

Και συμπλήρωσε: «Το μυαλό μου είναι θολό τελείως. Δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Έχει ξεκληριστεί μία οικογένεια. Έχω τρία παιδιά μόνος μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ευτυχώς έχω και τη μάνα μου. Βρήκα τα πάνω μου και με βοηθάει. Έχει έρθει. Έχω κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, αλλά χωρίς τη σύζυγο τι θα κάνω; Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν. Φαλήρισε την οικογένεια».