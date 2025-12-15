Λάμπρος Κωνσταντάρας για καταγγελίες που αναμένονται σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή: «Όλα είναι έτοιμα»

«Είναι πάνω από δύο περιπτώσεις που έχουν να καταγγείλουν πράγματα» λέει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τις καταγγελίες.

Στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno” βγήκε σήμερα τηλεφωνικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, προκειμένου να μιλήσει για την αποκάλυψη «βόμβα» που έκανε χθες στο «Ραντεβού το ΣΚ» για τις καταγγελίες που θα γίνουν σε βάρος γνωστού τραγουδιστή.

«Πρόκειται για έναν πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή, από τους πολύ αγαπητούς. Θα καταγγελθούν εντός των ημερών μια σειρά πράξεων, η βαρύτητα της οποίας δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει, αλλά η πράξη είναι πράξη. Υπάρχουν αρκετές από αυτές, όπως φαίνεται, και έφτασε η ώρα τώρα…

Δεν ήθελα χθες να φωτογραφίσω την περίπτωση, γιατί είναι μια καταγγελία που θα γίνει αυτές τις μέρες και προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης, σε ένα άτομο που δεν θα ήθελε να το κάνει. Ίσως είναι και παραπάνω από δύο οι καταγγελίες.

Όλα αυτά είναι ήδη δρομολογημένα. Είναι μια υπόθεση που είναι γνωστή εδώ και μήνες και ο λόγος που αργεί να συμβεί είναι για να γίνει η δική τους έρευνα όσο καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα γίνεται. Δεν είναι φήμες! Υπάρχει δικηγορική ομάδα και είναι και πολύ γνωστή, γι’ αυτό είπα χθες ότι εμπλέκονται γνωστοί δικηγόροι».

«Είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που μιλάμε τώρα, που είναι όλα έτοιμα! Είναι αρκετές, μαζεύτηκαν πάνω από δύο περιπτώσεις που έχουν να καταγγείλουν πράγματα. Δεν είναι μόνο αδίκημα τέτοιας φύσεως, ασέλγειας», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.