Λάρισα: 13χρονος κατηγορείται πως έφτιαξε με ΑΙ βίντεο παιδικής πορνογραφίας – Θύμα ένας 11χρονος

Στον ανακριτή Λάρισας μεταφέρθηκε την Τρίτη (16.09.2025) ένα παιδί μόλις 13 χρόνων που κατηγορείται πως έφτιαξε με τη χρήση του ΑΙ βίντεο παιδικής πορνογραφίας με θύμα έναν 11χρονο.

Ο ανήλικος κατηγορείται πως έφτιαξε το εν λόγω βίντεο, το οποίο απεικόνιζε υποτίθεται τον 11χρονο γυμνό. Στην πραγματικότητα όμως φαινόταν το πρόσωπο του θύματος προσκολλημένο στο γυμνό σώμα κάποιου άγνωστου. Ο 13χρονος φαίνεται πως έστειλε το συγκεκριμένο βίντεο σε φίλους τους στα social media. Πλέον κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Το εξοργιστικό βίντεο έφτασε στα κινητά του θύματος και της οικογένειάς του καθώς στη συνομιλία που είχε φτιάξει ο 13χρονος, συμμετείχε και συγγενής του θύματος.

Οι γονείς του μικρού παιδιού έκαναν καταγγελία στις αρχές, την Κυριακή το βράδυ (14.09.2025) με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 13χρονος και οι αρχές να προχωρήσουν στην προσαγωγή των γονιών του.

Ο ανήλικος εν τέλει αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους και ισχυρίστηκε πως το βίντεο δεν το κατασκεύασε ο ίδιος αλλά το βρήκε στα social media και στη συνέχεια το ανέβασε σε διαφορετική κλειστή ομάδα για να ενημερωθεί η οικογένεια του 11χρονου.

