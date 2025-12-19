Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Λάρισα: Ασθενοφόρο «καρφώθηκε» πάνω σε κλούβα της αστυνομίας στον Πλατύκαμπο – Τραυματίας ο συνοδηγός

Η κλούβα της αστυνομίας βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών
Το σημείο της σύγκρουσης
Το σημείο της σύγκρουσης

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πλατύκαμπο στη Λάρισα, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα των ΜΑΤ που βρισκόταν σταθμευμένη στην Εθνική Οδό εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΤhessPost.gr, από το τροχαίο στη Λάρισα τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου που καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι η κλούβα δεν είχε φώτα, ενώ δεν υπήρχαν όπως λέει προειδοποιητικά σήματα. Από την ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι ήταν αναμμένα τα αλάρμ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

τροχαίο
Το σημείο της σύγκρουσης
Ο τραυματίας στα αριστερά στο σημείο της σύγκρουσης
Ο τραυματίας συνοδηγός στα αριστερά στο σημείο της σύγκρουσης
συνοδηγός
Ο τραυματίας συνοδηγός

Ο οδηγός του ασθενοφόρου επίσης φαίνεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

τροχαίο
Ο οδηγός του ασθενοφόρου

Σύμφωνα με τον τραυματισμένο συνοδηγό η κλούβα ήταν παραταγμένη κάθετα στον δρόμο και χωρίς φώτα. «Γιατί έκλεισαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», αναφέρει ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά την πρόσκρουση. Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο είναι καλά διότι ήταν καλά δεμένοι.

Ελλάδα
