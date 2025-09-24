Ελλάδα

Λάρισα: Έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου και ακρωτηριάστηκε το πόδι του – Πέθανε από ακατάσχετη αιμμοραγία

Οι διασώστες του ΕKΑΒ κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε
Βασίλης Παπαδόπουλοs
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της  Τετάρτης (24.09.2025) στη Λάρισα, όταν άνδρας σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Όπως  γράφει το larissanet.gr, το δυσάρεστο συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή Χάλκη Λάρισας, εκεί όπου ο άνδρας – γύρω στα 50 – έχασε τη ζωή του αφού έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου.

Όλα έγιναν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, έχασε το έλεγχο αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα «βρήκε» στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή, καθώς η αιμμοραγία ήταν ακατάσχετη.

Οι διασώστες του ΕKΑΒ κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Είχε εκπαιδευτεί στη χρήση υδατοστεγών πορτών ο 20χρονος που σκοτώθηκε στο πλοίο – Τι λένε πηγές από την εταιρεία
«Η διαδικασία προβλέπει οι συγκεκριμένες πόρτες να ανοίγουν πλήρως και ο ναυτικός πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί το άνοιγμα προκειμένου να την περάσει»
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ 12
Newsit logo
Newsit logo