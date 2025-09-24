Λάρισα: Έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου και ακρωτηριάστηκε το πόδι του – Πέθανε από ακατάσχετη αιμμοραγία

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24.09.2025) στη Λάρισα, όταν άνδρας σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Όπως γράφει το larissanet.gr, το δυσάρεστο συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή Χάλκη Λάρισας, εκεί όπου ο άνδρας – γύρω στα 50 – έχασε τη ζωή του αφού έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου.

Όλα έγιναν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, έχασε το έλεγχο αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα «βρήκε» στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή, καθώς η αιμμοραγία ήταν ακατάσχετη.

Οι διασώστες του ΕKΑΒ κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.