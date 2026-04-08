Ελλάδα

Λάρισα: Νεκρές βρέθηκαν στο διαμέρισμά τους δύο ηλικιωμένες αδερφές

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Ασθενοφόρο
EUROKINISSI

Νεκρές μέσα στο σπίτι το οποίο διέμεναν στη Λάρισα βρέθηκαν δύο ηλικιωμένες αδερφές και την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία.

Η φρικιαστική αποκάλυψη με τις νεκρές αδερφές στη Λάρισα έγινε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) όταν και εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν.

Λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo