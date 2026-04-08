Λάρισα: Νεκρές βρέθηκαν στο διαμέρισμά τους δύο ηλικιωμένες αδερφές

Νεκρές μέσα στο σπίτι το οποίο διέμεναν στη Λάρισα βρέθηκαν δύο ηλικιωμένες αδερφές και την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία.

Η φρικιαστική αποκάλυψη με τις νεκρές αδερφές στη Λάρισα έγινε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) όταν και εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν.

Λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.