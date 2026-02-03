Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι που άρπαξε φωτιά

Τραγική κατάληξη είχε μία φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Λάρισα στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (03.02.2026).

Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στη Λάρισα είχαν σπεύσει τέσσερα υδροφόρα οχήματα με 8 άνδρες της πυροσβεστικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σπίτι βρέθηκε η σορός της γυναίκας.

«Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στη Λάρισα. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα».

Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στη #Λάρισα. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 3, 2026

Τα αίτια της φωτιάς και τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας θα διερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.