Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι που άρπαξε φωτιά

Τα αίτια της φωτιάς και τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας θα διερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας
Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συνοικία Νέα Σμύρνη της Λάρισας
Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συνοικία Νέα Σμύρνη της Λάρισας / EUROKINISSI

Τραγική κατάληξη είχε μία φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Λάρισα στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (03.02.2026).

Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στη Λάρισα είχαν σπεύσει τέσσερα υδροφόρα οχήματα με 8 άνδρες της πυροσβεστικής.

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σπίτι βρέθηκε η σορός της γυναίκας.

«Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στη Λάρισα. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα».

EUROKINISSI
EUROKINISSI

 

Τα αίτια της φωτιάς και τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας θα διερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

